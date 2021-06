Miláček národa a legenda české atletiky. Do kin míří film o Zátopkovi

Jeden z největších sportovních hrdinů Československa se zasloužil za svou bohatou kariéru hned o několik úspěchů. Je držitelem čtyř zlatých medailí za maraton, běh na 5 a 10 kilometrů a jednoho stříbra z olympijských her.

Držitel osmnácti světových rekordů dokázal na mistrovství Evropy získat tři zlaté medaile a jeden bronz. Zapsal se nejen do československých, ale také i do světových dějin. Svými výkony a vystupováním se i přes občasné politické přešlapy vryl do srdcí celého národa.

Hlavní roli v životopisném snímku mapující jak sportovní, tak osobní život nejlepšího českého atleta, ztvárnil Václav Neužil ml. a jeho manželku Danu Zátopkovou si zahrála Marta Issová.