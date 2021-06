Rodinné štěstí, pak zápis do české historie! K absolutní radosti chybělo jediné

Jak vás těší takový zápis do historie?

Třináctý titul se počítá. Je strašně hezké, že se mi povedlo mít stabilní výkonnost tolik let. Jsou tam dvě stříbra, žádné mistrovství jsem nevynechal. Vždycky jsem se na mistrovství republiky připravil a relativně to vyšlo.

Zapsal jste 555 centimetrů, ale toužil jste po ještě lepším výkonu, abyste zvýšil svoje šance na olympijskou účast.

Vím, že jsem potřeboval skočit 560, a myslím, že jsem to měl skočit. Ale já tam nechal úplně všechno. Poslední týden jsem měl tak těžký, že těch 555 beru všemi deseti.

Zkuste zmiňovaný týden s narozením dcery Barborky popsat.

Na mně se strašně podepsalo to, že jsme minulý týden ve čtvrtek odlítali na mistrovství Evropy družstev. Byl jsem domluvený s trenérem, že se rozhodnu do středy do půlnoci, kdyby to na Jiřinku přišlo. Kdyby byla nějaká změna, tak jsem nechtěl o porod přijít. Vypadalo to dobře, tak jsem to risknul, ale neměl jsem z toho úplně dobrý pocit. V Kluži jsem zaskákal dobře, v těch těžkých podmínkách bylo 555 mnohem lepší výkon než tady. Pak jsem se vrátil domů a všechno ze mě spadlo, když jsem si uvědomil, že to stihnu. Stihnul jsem dva tréninky, porod, ale přece jen únava tam je.

Měl jste spočítáno, že zdolaných 560 centimetrů by vás posunulo v žebříčku mezi 32 účastníků olympiády?

Podle současné situace by to stačilo na 32. místo. Vloni jsem se strašně trápil, bolelo mě rameno. Letos mě nebolí absolutně nic, sportem se bavím. Cítím čerstvou krev, mrzí mě, že jsem nepředvedl na co mám.

Jak se vám zamlouvá aktuální systém boje o olympiádu, kdy limity byly zpřísněny a další atleti se kvalifikují na základě bodového žebříčku?

Myslím, že to je špatně, úplně blbě. Na olympiádě nebude 32 nejlepších lidí, ale 32 lidí, kteří budou mít nejvíc bodů. Takže i tyčkaři, kteří mají v rankingu pět výkonů stejných jako já, ale bohužel to skočili na bodově lepších závodech, viz mistrovství Jižní Ameriky, Balkánské mistrovství a podobně. Nejsem fanouškem toho systému.

Za rok se pokusíte i o čtrnáctý republikový titul?

Samozřejmě, jestli se zúčastním mistrovství republiky, kluky prostě zaříznu (úsměv).

Ale díky Danu Bártovi i Matěji Ščerbovi jsou teď boje o zlato vyrovnanější…

Ono to tak vypadá, protože neskáčeme 570. Kdybych skákal 570 a kluci 545, tak si řekneme, že jsou strašně daleko za mnou. Spíš mi výkonnost šla trochu dolů a začalo se to srovnávat, ale určitě je lepší si trochu zazávodit. Já to strašně vnímal v té Kluži, že bylo super závodit ve stresu, který vás žene. A v České republice je trochu stres mistrovství republiky, protože přece jen se očekává, že bych měl vyhrát.

Doma teď u vás budou mít jasnou převahu ženy, v minulosti jste vtipkoval, že jako tyčkař máte vždy tři pokusy…

Teď jsem spokojenej. Malou jsem viděl dvakrát, doufám, že bude hodná jako Terezka, a nebude nás trápit. A pokud by nás netrápila, tak si dovedu představit zkusit ještě třetí pokus o to kolečko. Dneska při závodě koneckonců byl na 555 taky třetí pokus kolečko. (úsměv) Když miminko pláče nebo je náročnější, tak pak si to člověk rozmyslí. Ale já věřím, že bude hodná.

Dvouapůlletá dcera Terezka se na sourozence těšila?

Byla šťastná. Poslední dny už se ptala, kdy bude miminko venku z bříška. Jiřinka porodila ve dvě, já jel domů, večer vzal Terku a jeli jsme se na ně podívat, protože už byly na pokoji. A bylo to strašně hezké, chtěla ji hned chovat. Teď se na ně těším domů. Jen malá bude trošku chudák, jak ty děti ještě nemají rozum. Bude jako panenka, tak na ni budeme muset dávat pozor. (úsměv)