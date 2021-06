Vadlejch ve Zlíně absolvoval test svého zdraví. Dopadl dobře

To cítil už při ostravské Zlaté tretře, kdy předpokládal, že léčba je otázkou pár dnů. Jenže sono ukázalo v třísle centimetrovou trhlinu a Vadlejch přes měsíc nezávodil.

„Já v životě nebyl narvanej, ani jsem nevěděl, co to je za pocit, od té doby to léčím. Je to pět týdnů a upřímně moc nevím, co s tím,“ popisoval po svém závodním návratu při domácím šampionátu ve Zlíně.

Ten zvládl úspěšně, ještě víc než vítězství za 82,04 m ho hřálo, že tříslo o sobě nedávalo vědět. V tréninku i technice totiž musel přijmout řadu kompromisů. „Cvičení, u nichž to enormně bolí, jsem musel dělat opatrně, nebo je úplně vynechat. Ty tréninky za moc nestály, jsem rád, že jsem se tady zmobilizoval,“ přiznal svěřenec Jana Železného.

Oštěpař Jakub Vadlejch při mistrovství republiky ve Zlíně.

Dalibor Glück, ČTK

O startu na mistrovství republiky se rozhodl po konzultaci s koučem až ve čtvrtek. „Říkal jsem, že to bolí pořád dost, ale trenér to nechal na mně. Tak jsem řekl, že pojedu a bude to velký test zdraví. Ten se myslím povedl,“ oddechl si.

Dobře ví, že před olympiádou se potřebuje dostat do závodního tempa. „Je strašné, že za poslední dva roky mám čtyři závody. Vloni jsem se rozsypal, teď zatím taky jen dva starty. Do Tokia bych ještě chtěl dva přidat,“ plánuje v závislosti na zdraví.

„Je otázka, jak se ráno probudím, ale teď po závodě je to dobré. Mám kolem sebe tým nejlepších lidí, chodím na opichy, fyzio, snažíme se tříslo nahřívat. Fakt tomu věnuju hodně času, ale nemůžu to uspěchat,“ ví.