Americká sprinterka Richardsonová přijde kvůli marihuaně o stovku na OH

Po potvrzení pozitivního testu bude výkon Richardsonové z domácího šampionátu anulován a pořadí se posune. Její místo v nominaci na stovku by tak měla zaujmout původně čtvrtá Jenna Prandiniová. Trest by měl sprinterce vypršet 27. července a mohla by tak teoreticky v Tokiu nastoupit do štafet, vedení svazu ale zatím své plány pro týmové závody nezveřejnilo.

Richardsonová v pořadu Today Show na NBC řekla, že užitím marihuany zareagovala na smrt biologické matky a snažila se otupit své pocity. "Jsem ráda, že můžu ten příběh vyprávět i ze svého pohledu. Omlouvám se, pokud jsem vás zklamala, což jsem udělala," uvedla ve vystoupení. "Se jménem Sha'Carri Richardsonová ale nikdy nebudou spojovány steroidy. Byla to marihuana," potvrdila.

Marihuana patří na seznam zakázaných látek Světové antidopingové agentury. Pokud ale sportovec prokáže, že ji užil rekreačně, může vyváznout s tříměsíčním zákazem startů namísto dvouletého dopingového trestu. Pokud absolvuje vzdělávací a odvykací program, může se dočkat snížení trestu na jeden měsíc. Olympijské hry v Tokiu začnou 23. července.

"Pravidla jsou jasná, ale je to smutné z mnoha hledisek. Doufejme, že to, že přijala zodpovědnost a omluvila se, bude příkladem pro nás pro všechny, že je možné chybná rozhodnutí překonat, přestože mají citelné důsledky," řekl šéf USADA Travis Tygart.

Jednadvacetiletá rodačka z Texasu, která bývá kvůli své zálibě v extravagantním vzhledu přirovnávána ke sprinterské legendě Florence Griffithové-Joynerové, letos startovala i na ostravské Zlaté tretře. V dubnu se na mítinku na Floridě blýskla časem 10,72, kterým se zařadila na šesté místo historických tabulek.

Richardsonová měla o víkendu závodit na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu, na startovní listině závodu na 200 metrů už ale nefiguruje. Svěřenkyně trenéra Dennise Mitchella, jenž měl během kariéry rovněž problémy s dopingem, na twitteru nejprve jen zveřejnila zprávu: "Jsem jen člověk."