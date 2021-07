Další extrém? Díky, stačilo. Unikátní příběh české běžkyně nekončí

Maraton na mistrovství světa v Dauhá, kde půlnoční start ubral na intenzitě slunečních paprsků, ale nikoliv na vedru a vlhkosti, dostal českou vytrvalkyni Marcelu Joglovou do podvědomí atletických fanoušků. Závod, kde soupeřky kolem ní kolabovaly, dokončila na dvacátém místě a další náročné podmínky ji mohou čekat na olympiádě v Tokiu.

Přesněji řečeno v Sapporu, kde se kvůli klimatickým podmínkám maraton poběží. Startovat se bude v sedm ráno, ani tak není vyloučeno prádelnové počasí.

„Sice se říká, že mám ráda extrémy, ale to jen podle toho jednoho závodu. Určitě je nevyhledávám, doufám, že už na žádném závodě nebude jako v Kataru,“ oklepe se při dva roky staré vzpomínce jedna ze tří českých maratonkyň, které se v Sapporu představí.

Marcela Joglová na tiskové konferenci před tokijskou olympiádou.

Ondřej Deml, ČTK

Užší spolupráci v rámci českého minitýmu s národní rekordmankou Evou Vrabcovou Nývltovou a Terezou Hrochovou ale neočekává. „Přece jen každá máme specifickou přípravu,“ připomíná Joglová, která si prošla dlouhou cestu k olympijskému vrcholu.

Živila se jako barmanka, au-pair, jezdila se záchrankou, později si při amatérském běhání přivydělávala jako fitness trenérka. Teď je profesionálkou s osobními sponzory a olympioničkou.

„Je to zadostiučinění, ale beru to, že moje cesta ještě nekončí,“ říká 33letá Joglová, která by se v listopadu mohla představit i na slavném newyorském maratonu a pak chce pokračovat směrem k pařížské olympiádě v roce 2024.