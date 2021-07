Namlsané atletky sní o osobních rekordech v Tokiu

Žádné přehnané opájení se fantastickými výsledky. Atletky Lada Vondrová a Barbora Malíková se skvěle naladily na blížící se olympijské hry. Při mistrovství Evropy do 23 let v Tallinnu vybojovaly v závodě na 400 metrů zlato a stříbro, přičemž Vondrová brala titul v osobním rekordu. Navíc slavily ještě zlato ze štafety, kterou doplnily Jíchová a Veselá.

„Šly jsme si v neděli posedět. Ale olympiáda startuje za pár dnů, takže žádné přehnané slavení. Šlo o moji poslední akci v mládežnické kategorii, tak jsem z toho chtěla vytřískat maximum, což se podařilo," vykládala po návratu Lada Vondrová, která běžela v osobním rekordu 51,19 vteřiny. „Jsem namlsaná. Chtěla bych dosáhnout na osobák i v Tokiu. Je to můj hlavní cíl."

Stříbrná Barbora Malíková vyrovnala osobní maximum z mistrovství republiky ve Zlíně časem 51,23 sekundy. „Byla jsem zklamaná, že osobák odolal. Doufám, že udržím formu až do Tokia a tam zaběhnu maximum. Ale je to složité, protože jsem nejprve potřebovala limit z mistrovství republiky, pak přišla Evropa a teď už vyhlížím Tokio," krčila rameny Malíková.

Obě si před odletem do Japonska dopřejí hlavně důkladný odpočinek. „Dráha v Tallinnu byla hodně tvrdá. Kotník, který mě zlobí, dostal pořádně zabrat. Musela jsem před mistrovstvím ubrat na tréninku, a vlastně mi to v důsledku pomohlo. Před Tokiem to bude podobné," říkala Vondrová. „Budu kurýrovat achilovky. Týden budu mít zcela volno. Běhaly jsme pět dnů v kuse, přitom pro mě jsou maximum tři dny," říkala Malíková s dvěma medailemi na krku.