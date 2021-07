Bez kondomů? Bez sexu? To se musím smát, říká olympijská dračice

Její zážitky jsou staré více než dvě desetiletí, ale podle ní se doba v tomto směru zase až tolik nemění. „Pro sportovce to i přes koronavirus budou sexuální hry," je přesvědčena bývalá skokanka do dálky a olympionička Tiedtkeová.

Zákazy? Restrikce? „Tomu se musím smát, to tak nemůže fungovat. Sex je v olympijské vesnici vždy téma."

I letos? Pravidla pro Tokio jdou do příkrého kontrastu s děním na minulých hrách. Sportovci nedostanou kondomy, měly by jim být úplně k ničemu. Mohou sice pít alkohol, ale pouze soukromě ve svých pokojích. Kromě jídla, pití a tréninku musí vždy nosit roušky, podstoupit každodenní testy, zásadně si udržovat odstup a nakonec co nejrychleji z Japonska zmizet. Je to ale k uhlídání? Ve 21 budovách na prostoru čtyřiačtyřicetihektarové olympijské vesnice v Tokijském zálivu má být přibližně 18 000 sportovců a funkcionářů.

Na olympiádách v Barceloně 1992 a v Sydney 2000, na kterých Tiedtkeová startovala, žádné podobné zábrany neexistovaly. Německá atletka z nich sice nemá medaili, řadu zážitků však ano.

Že mnozí sportovci nežijí na hrách jako mniši, ale jsou snad ještě ´živější´ než kdy jindy, má podle ní své příčiny. Na olympiádě přichází celkový fyzický vrchol jedince. A když skončí soutěž, je ve sportovci ještě spousta energie. Na řadu přichází jedna párty za druhou, k tomu alkohol... „Stává se, že dojde na sex," nastiňuje své zkušenosti ze závodních dob dnes dvaapadesátiletá rodačka z východního Berlína.

Vzpomíná, že to mnohdy vyžadovalo velkou ohleduplnost spolubydlících. „Někdy bylo fakt těžké spát," připomíná rušné večírky. Sama přiznává, že v tomto směru vykazovala aktivitu. „Byla jsem dobrá. V Barceloně 1992 jsem potkala svého budoucího manžela Joea Greena (také skokan do dálky)."

Problémem pro ni mohlo být, že na hrách byl i její otec coby trenér. A také jeho tresty v podobně stovek kliků pro přistižené narušitele striktní kázně. „Muselo se to tak nějak držet v tajnosti, ale celá vesnice ten příběh stejně znala," dodává Tiedtkeová.