Další historická senzace a žádná radost? Potřebovala jsem to zpracovat, vysvětlovala vítězka

Přece se nenecháme zahanbit, jako by si řekly čtvrtkařky překážkářky a den po epochálním závodě svých mužských kolegů v čele s Karstenem Warholmem předvedly velmi podobný zápis do historie. Souboj hluboko pod hranicí stávajícího rekordu 51,90 s vyhrála Sydney McLaughlinová v čase 51,46 s před krajankou Dalilah Muhammadovou s výkonem 51,58 s.

Šestnáct let zůstával světový rekord Rusky Julie Pečonkinové neměnný, než v roce 2019 začaly psát překážkářskou historii dvě americké hvězdy. Už počtvrté jejich souboj vygradoval světovým rekordem. Nejprve dvakrát ve prospěch nyní jednatřicetileté Muhammadové, poté se dvakrát radovala o deset let mladší McLaughlinová. V Tokiu by svými časy s přehledem postoupily i z rozběhů hladké čtvrtky, ostatně vítězný překážkářský výkon by na ní byl ještě v roce 1970 světovým rekordem...

Muhammadová měla tradičně rychlý úvod, ale před poslední překážkou lehce zaváhala a její mladší soupeřka se přes ní přehnala. A zatímco Warholm za cílem střídal udivený výraz s nespoutaným nadšením, McLaughlinová byla po doběhu nezvykle ledově klidná. Jako by právě vyhrála rozběh na americkém šampionátu, ne olympijské zlato.

„Prostě jsem nemohla uvěřit, chvíli trvalo, než jsem to zpracovala. A byla jsem vděčná Bohu za tuhle příležitost," vysvětlovala. Chvíli poseděla na dráze a pomalu se začala usmívat. „Byla jsem zakyselená, tak mi trvalo, než jsem vstala. Možná mi to dojde, až se najím a dám si šlofíka," přemítala svěřenkyně Boba Kerseeho.

Sydney McLaughlinová (vpravo) zvítězila ve finále čtvrtky překážek ve světovém rekordu

Petr David Josek, ČTK/AP

Legendární trenér už dovedl k olympijskému zlatu atletky ve všech disciplínách od stovky po 400 metrů překážek v čele se svou manželkou Jackie Joynerovou-Kerseeovou. „Koučuje už na své jedenácté olympiádě, takže dobře věděl, jak mě připravit. Viděl ve mně víc než ostatní a dokázal to ze mě dostat. Vděčím mu za hodně," přiznala McLaughlinová.

Muhammadová si ani nestýskala, že za čas výrazně lepší světového rekordu má jen stříbro. „Žádné smíšené pocity, jsem na sebe pyšná. Dvakrát jsme se dostávala z covidu a vrátila jsem se na takovou úroveň," pochválila se.

Sydney McLaughlinová v cíli olympijského finále běhu na 400 m překážek.

Petr David Josek, ČTK/AP

Pečonkinová už po úchvatném překážkářském finále nemá ani evropský rekord, o něj ji připravila nizozemská vrstevnice vítězky Femke Bolová časem 52,03 s, což by byl ještě na začátku sezony světový rekord, teď má „jen" bronz.

Zlatá Sydney McLaughlinová (uprostřed), stříbrná Dalilah Muhammadová (vlevo) ze Spojených států a bronzová Femke Bolová z Nizozemska.

Francisco Seco, ČTK/AP

Tušilo se, že na čtvrtce překážek se v Tokiu budou rekordy třást, ale tak výrazné posuny čekal málokdo. Napomáhá i mondo položené na oválu tokijského stadionu. „Je to jedna z drah, která vám při běhu vrací energii," říkala McLaughlinová. „Normálně už se cítím na osmé překážce úplně mrtvá, ale tady jsem nebyla," přitakávala Muhammadová.

Může rivalita obou Američanek stahovat rekordní čas ještě hlouběji do sfér, které byly ještě nedávno nepředstavitelné? „Já bych neřekla, že to je rivalita, není mezi námi zlá krev. Ale železo ostří železo, obě chceme to nejlepší a vzájemně se k tomu tlačíme," prohlásila.