Senzační král olympijského sprintu Jacobs už letos závodit nebude

"Je to jednoduché. Marcell do toho letos už dal všechno, co mohl, takže trvat na tom, aby znovu závodil, by znamenalo riskovat zranění," řekl Jacobsův manažer Marcello Magnani agentuře Reuters. Reagoval tak na strohé prohlášení dvojnásobného olympijského šampiona, jenž slavil zlato i se štafetou, že další start plánuje až v příští sezoně. Oznámil to na instagramu.

Šestadvacetiletý Jacobs vyhrál na olympiádě běh na 100 metrů v evropském rekordu 9,80. O pět dnů později přidal další nečekané sprinterské zlato se štafetou.