Gratuloval i Šebrle! Český talent chce po skvělém úspěchu jít v jeho stopách

Těší vás víc zlato, nebo bodový zápis do historie?

Spíš si vážím víc toho, že jsem mezi juniory čtvrtý v historii na světě. Věřím, že jinde bych zvládl závěrečnou patnáctistovku ještě rychleji a udělal třeba 8250 bodů, ale nadmořská výška přes 1600 metrů v Nairobi nás stála hodně kyslíku.

Dokonale jste si spravil chuť po letošním juniorském mistrovství Evropy v Tallinnu, kde vás potkala nepříliš obvyklá diskvalifikace na čtvrtce.

Tam jsem byl připravený ještě líp, kdybych nešlápl na lajnu, bylo i na vyšší součet. Asi den dva jsem byl skleslý, pak jsme s trenérem vyrazili na soustředění směrem k mistrovství světa, kde už jsem tu formu prodal.

Čeští medailisté z juniorského mistrovství světa v Nairobi, zleva zlatý desetibojař František Doubek, bronzová chodkyně Eliška Martínková a zlatý kladivář Jan Doležálek.

ČAS - Ivana Roháčková

Máte český dorostenecký i juniorský rekord. Ten mezi dospělými bude větší výzva…

Těch 9026 bodů Romana Šebrleho je neskutečných, já udělám všechno pro to, abych se k nim co nejvíc přiblížil. Dokonce mi po závodě psal, čehož si moc vážím, chci jít v jeho stopách.

Oba jste začínali s fotbalem, on v Rychnově nad Kněžnou, vy v Nové Pace.

Při fotbale jsem se ale zranil, tak jsem se začal věnovat atletice. Rok v Nové Pace, kde jsem házel jen oštěpem. Pak jsem chtěl přejít na gymnázium do Jilemnice, kde jsem potkal svého trenéra Miroslava Ruckého, který trénuje víceboje. Postupně jsem se k nim dostal a jsem rád, protože desetiboj je královská disciplína a je pro mě čest v něm reprezentovat Českou republiku, která má takovou tradici.

Jaké máte další plány? Chodí vám nabídky z amerických univerzit…

To je pravda. Teď jdu do čtvrťáku, protože jsem si ročník rozložil a vyplatilo se mi to. Na rozhodování mám tak půl roku, teď vážně nedokážu říct.