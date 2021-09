Podivná pravidla odpadají. Jen dobře, systém byl na hlavu, těší se Vadlejch na diamantový boj

Řada úspěšných olympioniků se po návratu z Tokia už účastní spíše společenských akcí. Vy jste si určil jako prioritu zdárné dokončení sezony?

Absolvoval jsem jen to nejnutnější s tím, že dokud budou závody, chci se soustředit plně na ně. Curych bude poslední, pak konečně přijde dovolená, na které jsem byl naposledy před čtyřmi lety. Těším se, až vypnu a se ženou vyrazíme do lázní v Česku a pak do Turecka.

Na svém posledním mítinku v Paříži jste ucítil tříslo, kvůli němuž jste musel vynechat velkou část sezony. Budete tedy v Curychu moct házet naplno?

Byl jsem hned na sonu, byl tam trochu otok, ale je v pořádku, zabalil jsem ten závod v pravý čas. Teď už je to dobré, šlo jen o únavu materiálu, jak jsme házeli dva závody ve třech dnech s přejezdem a v chladnějším počasí. Až jsme se po závodě smáli, že se nás snad šest chytalo za tříslo…

S motivací zjevně ani po olympiádě problém nemáte, ať jde o menší závod v Česku, nebo Diamantovou ligu, pokaždé atakujete 85 metrů.

Nemám, je to i průběhem sezony, kdy jsem před olympiádou šetřil tříslo, abych vydržel. A když se mi povedla a potvrdil jsem si, že tělo je na tom dobře, chtěl jsem využít formy. Zpětně jsem rád, že jsem zabalil loňskou sezonu, kdy jsem měl bolístky a hlava si potřebovala odpočinout. V letech 2016 až 2019 jsem intenzivně objížděl závody, teď jsem si odpočinul, a získal největší chuť do závodů, co pamatuju. Bude se hodit i do dalších let, budeme mít dvě mistrovství světa, olympiádu, další mistrovství světa a v těch čtyřech letech chci předvádět co nejlepší výkony.

Na Curych máte hodně dobré vzpomínky.

Kdysi se mi tu jeden závod nepovedl, ale od té doby se mi tady daří, i díky těm dvěma výhrám, tvrdý povrch mi hodně sedí. Naposledy předloni jsem tu byl šestý, ale těsně jsem přešlápl 87 metrů, což mohl být můj nejdelší hod sezony.

Vítáte, že odpadá model, kdy o prvních třech místech rozhodovala až poslední série?

To jsem nevěděl, ale určitě jsem rád, jen dobře pro atletiku, protože tahle skoro exhibiční pravidla nejsou ideální, to musel vymýšlet nějaký běžec. (úsměv) Systém, kdy prvním pokusem hodíte světový rekord, a můžete skončit třetí, je na hlavu.

Nezvyklé bude, že se v sektoru potkáte s Nikolou Ogrodníkovou a Barborou Špotákovou, po sériích se budou muži a ženy střídat…

To je divné, nevím, jak je to napadlo. Hlavně pro holky nevím, jestli je motivační, když budeme házet o dvacet a více metrů dál. Rozhodčí tam budou pobíhat mezi 65 a 90 metry, tak se soutěž může docela táhnout…