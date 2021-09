Maratonská rekordmanka Keitanyová ukončila kariéru

Světová rekordmanka v čistě ženském maratonu Mary Keitanyová ukončila kariéru. Devětatřicetiletá Keňanka vyhrála čtyřikrát maraton v New Yorku a třikrát v Londýně. Po zranění zad koncem roku 2019 se už nedokázala patřičně zotavit.

"Po úspěšném roce 2019, kdy jsem měla nějaké dobré výsledky včetně druhého místa v New Yorku, jsem doufala, že budu ještě pár let konkurenceschopná, i když mi bylo hodně přes 30 let. Ale zranění zad z konce roku 2019 bohužel vedlo k rozhodnutí skončit. Nemohla jsem loni kvůli omezenému cestování vinou pandemie koronaviru absolvovat léčbu v Evropě, jak bych si představovala, a kdykoliv jsem si myslela, že jsem se zranění zbavila, a začala znovu tvrdě trénovat, problémy se vrátily," uvedla v tiskové zprávě.

První velké vítězství zažila Keitanyová v roce 2009, kdy se stala mistryní světa v půlmaratonu. O rok později debutovala na maratonské distanci třetím místem v New Yorku, kde pak vyhrála v letech 2014 až 2016 a 2018. V roce 2011 poprvé triumfovala na maratonu v Londýně, kde se při svém třetím vítězství o šest let později zapsala do historických tabulek. Její výkon 2:17:01 je dosud platným světovým rekordem v ženském maratonu bez účasti mužů.

Zatím nemá úplně jasno, čemu se bude věnovat. "Ale těším se, že strávím víc času s rodinou. Mým dětem je třináct a osm. K tomu jsem zapojená v nějakých místních dobročinných aktivitách," dodala.