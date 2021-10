Tokio se uchází o atletické mistrovství světa v roce 2025

Šampionát by se mohl uskutečnit na Olympijském stadionu, který místo původních plánů na přestavbu na čistě fotbalový stadion pravděpodobně zůstane multifunkční arénou. Jeho kvality před rokem ocenil i šéf Světové atletiky Sebastian Coe. "Vidím, že tento stadion by byl vhodný pro nějaké budoucí mistrovství světa v atletice," poznamenal tehdy.

Japonsko hostilo atletické mistrovství světa naposledy v roce 2007 v Ósace. V Tokiu nejlepší světoví atleti závodili před třiceti lety. O světový šampionát v roce 2025 dříve vyjádřilo zájem několik afrických zemí včetně atletické velmoci Keni, ale to bylo ještě před vypuknutím pandemie koronaviru.

Poslední atletické mistrovství světa hostilo v roce 2019 Dauhá. Příští rok se uskuteční světový šampionát v americkém Eugene. Pravidelný dvouletý cyklus se prodloužil kvůli odložení olympijských her na letošek. Pak se vrcholná atletická akce vrátí do lichých let, v roce 2023 ji přivítá Budapešť.