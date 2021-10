Na trase olympijského maratonu v Paříži 2024 budou závodit i rekreační běžci

Maratonský světový rekordman má ze závodu na 5000 metrů na dráze světový titul z roku 2003, kdy běžel pod třináct minut. Za normálních okolností by proti šestatřicetiletému Keňanovi neměli kondiční běžci šanci. Na slavné pařížské třídě Champs-Élysées proto budou účastníci vyrážet s náskokem podle různých výkonnostních skupin. Koho Kipchoge nedoběhne, ten si vybojuje startovné.

"Jsem nadšený, že se podívám do Paříže tisíc dní před začátkem olympijských her v roce 2024 na opravdu výjimečnou zkušenost. Je to otevřené všem bez ohledu na úroveň. Tenhle unikátní závod je krásným obrazem toho, o čem je běhání. Je to dostupné a otevřené pro všechny," uvedl Kipchoge na webu Světové atletiky.