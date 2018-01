Špotáková přerušuje kariéru! Je těhotná

Špotáková tak letošní sezónu s mistrovstvím Evropy v Berlíně pochopitelně vynechává, ale na podzim by se chtěla vrátit k tréninku. Podobný model se jí osvědčil po narození syna Janka v květnu 2013, kdy už v září házela na mítinku v Domažlicích.

„Už vím, že mateřské povinnosti i sportovní kariéra se dají dobře skloubit," uvedla šestatřicetiletá Špotáková. „A tak bych chtěla na podzim zahájit přípravu na rok 2019 v podobném rytmu, jako v době, kdy jsem měla malého Janka," prohlásila.

Tokio zůstává cílem

Špotáková pak v roce 2014 v Curychu premiérově ukořistila titul mistryně Evropy, následující sezóna se světovým šampionátem v Pekingu, kdy se trénovala sama, se jí nevydařila, ale na olympiádě v Rio de Janeiru i po zlomenině nártu z přípravy vybojovala bronz. Vloni se pak po deseti letech v Londýně vrátila na trůn světové šampiónky.

Špotákové dlouhodobým cílem jsou hry v Tokiu v roce 2020, kde by ráda útočila na svou čtvrtou olympijskou medaili. „Nerada plánuji moc dopředu, nikdy nevíte, co vám život přinese do cesty. Nicméně platí, že sportovní vrchol, ke kterému chci v současné chvíli směřovat, jsou olympijské hry v Tokiu 2020," potvrdila v tiskové zprávě.

Špotáková je druhou elitní atletkou, která v letošní sezóně očekává potomka. Překážkářka Denisa Rosolová ale už návrat k vrcholovému sportu neplánuje.