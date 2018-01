Hlavně ať mě nepřeskočí žádná holka, přeje si Kudlička před mítinkem v Ostravě

Druhou českou dvojici vytvoří Michal Balner a Romana Maláčová, poslední českou zástupkyní v tyčce bude juniorská rekordmanka Amálie Švábíková, která bude skákat s Řekem Karalisem. „Třeba v Ostravě vzniknou další páry," smál se Kudlička, který zde zahájí halovou sezónu. „Pro Jiřinku je to druhý závod, má to trochu jednodušší. Já jsem se před necelým týdnem vrátil ze soustředění, takže je to velká neznámá. Ale věřím, že to nebude o moc horší než v letech minulých a hlavně doufám, že mě nepřeskočí žádná holka," smál se český tyčkař.

Halový atletický mítink hostí Ostrava podruhé. Hlavní program začíná ve vyprodané hale krátce po 16 hodině a vyvrcholí v 18:55 třístovkou mužů s Pavlem Maslákem.

Právě dva běhy na 300 metrů budou patřit mezi taháky čtvrtečního mítinku. „Bude to takový testík. Uvidíme, co z toho vznikne. Na začátku sezóny jsme zvyklý většinou běhat v hale kombinace 500 a 300 metrů, tak jsem rád, že to je tři sta a tři sta, i když bych byl radši, kdybych běžel jen jednu třístovku," svěřil se Maslák.

A proč tedy kývnul na dvě? „Trenér prostě řekl, že poběžím dvě, a tak jsme řekl oukej," smál se havířovský rodák, který bude soupeřit s bratry Santosovými z Dominikánské republiky. V prvním se dvojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů utká s Juanderem Santosem, který byl šestý na MS v Londýně na 400 metrů překážek. Následně svede souboj s jeho bratrem, stříbrným olympijským medailistou na hladké čtvrtce Luguelinem Santosem. „Teoreticky bude těžší závod proti Luguelinovi, ale jeho brácha běhal minulý rok dobré časy. Vůbec taky nevím, jak běhá v hale. Nechám se překvapit. Hladká třístovka bude složitější i v tom, že je to druhý závod a znovu se budu muset rozcvičovat," vysvětlil Maslák.