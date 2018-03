Historická atletická rarita. Na mistrovství světa diskvalifikovali všechny závodníky

Na začátku jich bylo pět. Jako první partu uchazečů o postup do semifinále šampionátu v Birminghamu opustil Abdalleleh Harún z Kataru, bronzový medailista z loňského venkovního mistrovství světa v Londýně, jenž vyběhl dávno před výstřelem.

Zbylí čtyři čtvrtkaři do cíle doběhli, první dva se těšili z postupu a rozdávali rozhovory… „Šlo to lehce, přijel jsem sem pro vítězství,“ sebevědomě hlásil Taplin.

Jenže rozhodčí postupně u všech odhalili porušení pravidla 163.3a, tedy „Běh v zatáčce mimo dráhu nebo na levé čáře či obrubníku“. Bez výkonu tak zůstali i Jamajčan Steven Gayle, Lotyš Austris Karpinskis a Bahaman Alonzo Russell.

Oba Češi postoupili

„Já jsem se na to díval, když jsem dával rozhovory. Myslím, že bude plno protestů a vrátí je do hry, já jsem si nevšiml, že by seběhli dřív nebo vyšlápli. Asi se to bude dlouho řešit,“ tušil Maslák, jenž po boji postoupil přímo z druhého místa posledního šestého rozběhu.

Jenže výsledky už se neměnily, celkem bylo v rozbězích diskvalifikováno šest atletů včetně dalšího špičkového čtvrtkaře Neryho Brenese z Kostariky. I podle renomovaného statistika Marka Butlera k diskvalifikaci všech závodníků v jednom běhu došlo na vrcholné akci poprvé v historii.

Semifinále ve 22:06 SEČ poběží i druhý český čtvrtkař Patrik Šorm.