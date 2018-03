Čtvrtá na světě? Super, jásala Klučinová. Přitom už propadala depresím

Vyšel vám pětiboj nad očekávání?

Jsem určitě spokojená, tohle jsem vůbec nečekala. Čtvrté místo na světě je super.

Úvod soutěže vám přitom úplně ideálně nevyšel.

Po překážkách jsem byla hodně naštvaná, protože jsem je hezky rozběhla, pak zakopla a už jsem se nechytla, byla jsem na sebe naštvaná. A ve výšce 182 centimetrů bylo velké zklamání, měla jsem na víc, poslední skok jsem lehce shodila lýtkama. To mě trošku zlomilo, začínala jsem propadat depresi.

Z ní vás dostala koule?

Tam se to začalo zlepšovat. Letošní nejlepší výkon, v dálce pěkných 620, když ostatní holky moc nenaskákaly. Před osmistovkou jsem se bála, že se propadnu na šesté místo, de facto jsem s tím počítala, protože za mnou byly dvě kvalitní půlkařky. Ale pořadatelé měli parádní nápad, že nás poběží dvanáct pohromadě, my se tam kopaly, mlátily, vystrkovaly se, furt někdo padal, to bylo neskutečné. Holky, co měly na víc, se asi nechaly ubouchat a já to čtvrté místo udržela.

Takže jste se před osmistovkou dívala spíš pod sebe než na Kubánku Rodríguezovou, která byla průběžně třetí a je výbornou běžkyní?

Přesně tak, vůbec jsem nepředpokládala, že by si to Kubánka nechala vzít. Neměla jsem na to natrénováno, byla jsem ráda, že jsem ráda.

Byla prodělaná nemoc hodně znát?

Bojovala jsem s tím od půlky ledna, neměla žádné kvalitní běžecké tréninky. Hnula jsem si i se zády, nemohla trénovat ani kouli a výšku. Manko bylo znát, těžko se dohání, jak je halová sezóna krátká. I na osmistovce do mě někdo v závěrečné zatáčce kopnul, nebo já do někoho, skoro jsem se zastavila a najednou mi vytuhly nohy, že jsem vůbec nedokázala běžet. Vím, že mě přesprintovala Kačka Cachová, já byla ráda, že jsem nespadla. Bojím se, že zítra zase přijdu o hlas, už teď ho trochu ztrácím…

Nebudete si propočítávat, že s výkonem z domácího šampionátu byste na bronz dosáhla?

Samozřejmě se pak podívám, o kolik bodíků to bylo. Ale běžela jsem na maximum, tam nemám čeho litovat. To spíš nepodařeného pokusu ve výšce nebo zakopnutí na překážce… Když netrénujete, jak byste chtěli, je to znát. Ale vidím pozitivně, že i bez finální přípravy jsem čtvrtá na světě, nemůžu si stěžovat.

Jaké jsou vyhlídky směrem k letní sezóně a mistrovství světa v Berlíně? Věříte, že vaše operované rameno oštěp zvládne?

Už teď v pátek letím do Afriky, budu rameno posilovat, mám plán, co dělat, aby se zpevnilo. Po operaci už je to docela dlouho, hlava zapomene, že mi něco bylo, tak snad začnu házet jako dřív nebo ještě lépe.