Zima v hale? Já jsem zvyklý z bobů, smál se český sprinter

Poloviční úspěšnost měli čeští sprinteři v rozbězích halového mistrovství světa v Birminghamu. Zdeněk Stromšík se zranil a závěr šedesátky už jen vyklusal, Dominik Záleský ale ze třetího místa v čase 6,74 s přímo postoupil do večerních semifinále (od 20.11 SEČ). „Je to bezvadné, uvidíme, jak to teď půjde dál,“ pochvaloval si Záleský, jenž startuje na své první velké seniorské akci.