Zlatá euforie? Kdepak, Maslák byl zaskočený. Emoce zůstaly bronzové, přiznal

Jaká byla vaše první reakce?

Já byl rád, že jsem vůbec získal medaili. Jsem spíš zaskočený. Doufám, že jestli mi ji opravdu předají, už mi ji potom nevezmou…

Emoce jistě nejsou takové jako po vašich předchozích pěti zlatých medailích z haly.

Zůstaly bronzové. A myslím si, že to tak bude do konce šampionátu. Pokud si domů přivezu zlato, nebudu na to určitě vzpomínat jako na závod, který jsem vyhrál, ale jako na ten, kde jsem měl nejvíce štěstí.

V historii ale zůstanete zapsán jako ten, kdo vyhrál třikrát v řadě halové mistrovství světa.

To je pravda, že historie se neptá, ale já budu vědět, jak to opravdu bylo.

Zažil jste někdy podobné množství diskvalifikací?

Asi nikdy. Myslím, že už se to nikdy nestane, budu na to spíš vzpomínat, jako na závod štěstí.

Španělé proti verdiktu protestovali. Byl jste nervózní, jak to dopadne?

Nebyl. Bral jsem to, že jsem šťastný za bronz.

Diskvalifikací byla spousta už v rozbězích, čím to? Přísnější rozhodčí, či méně ostražití závodníci?

Myslím, že si tu rozhodčí hrajou na strašně důležité. Na ostatních šampionátech se také šlapalo na lajny, ale nebyli tak přísní. Teď to fakt kontrolují a dávají si pozor. Přitom Santos vyšlápl už v semifinále, takže by podle toho trendu vůbec neměl běžet finále… Ale pro mě to nic nemění. Byli rychlejší než já, předběhli mě, to, že šlápli na čáru není rozdíl půl vteřiny.

Také jste si tu podvědomě více hlídal, abyste na čáru nešlapal?

Já to nikdy nehlídal a musím zaklepat, nikdy se mi nestalo, že bych vyšlápl. Možná mám štěstí, možná to umím lépe kontrolovat. Ale je pravda, že jsou tady delší zatáčky než v jiných halách. Možná i na to doplatili, že to ze zvyku střihli trochu dřív a šlápli na lajnu.

Vy jste ve finále předvedl parádní běh, letošní maximum jste si zlepšil o víc než půl sekundy na 45,57.

S tím jsem strašně spokojený. Oscar běžel výborně, když jsem viděl jeho čas (44,92 s), byl jsem z toho úplně vykolejený. A pak jsem na tabuli viděl svůj čas a říkal jsem si, že to je to, co jsem chtěl běžet podle tréninků. A jsem rád, že se mi to povedlo.

Slavit asi dnes nebudete, v neděli vás čeká finále štafety…

Přesně tak, maximálně si lehce přiťuknu.