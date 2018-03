Chtěl víc, ostudu neudělal. Cíl pro léto? Vylepšit ten trapný český rekord, plánuje Svoboda

Kde jste ztratil naději na postup do finále?

Já se nechal pobláznit Martinotem-Lagardem, který se cukl do startu. Pokazil jsem náběh na první překážku, pak už se běh těžko zachraňuje. Tím se rozhodí rytmus, vlál jsem doleva doprava, dvakrát šlápl do vedlejší dráhy, ani bych se nedivil, kdyby mě diskvalifikovali. Bohužel překážky jsou excelentní v tom překážení… Je to škoda, cítil jsem se fakt líp, po tom rozběhu byly kotníky natonované, jak předpokládal trenér.

Po doběhu jste za cílem gestikuloval, co se vám nezdálo?

Myslel jsem si, že ten Francouz ulil. Cukl se, ale asi nechal nohy na blocích, jen se zhoupl. To mě vycukalo a na dvou metrech jsem se ho snažil stáhnout. Jak jsem do toho vložil rychlost místo techniky, závod šel do kopru.

Jak celkově hodnotíte své vystoupení v Birminghamu?

Ostudu jsem neudělal, ale co jsem měl v plánu a na co jsem měl natrénováno, jsem rozhodně nepředvedl. Jsem jedenáctý, být do dvanáctky není špatné. Pro mě je důležité, že jsem zdravý, a když mi vyjde příprava na léto jako ta na halu, mohl bych konečně vylepšit ten trapný český rekord (sám ho drží časem 13,27 s z roku 2010).