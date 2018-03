Na dráze suverén, na lyžích začátečník. Masláka učila přítelkyně

Když v zimě vstoupí do atletické haly, je v ní takřka nepřemožitelným fenoménem. Na sjezdovkách ale Pavel Maslák zdaleka takovým suverénem není. Trojnásobný halový mistr světa i Evropy na 400 m v rakouském Tauplitzalmu minulý týden lyže vyzkoušel úplně poprvé!

Pavel Maslák s přítelkyní Nellou před odletem na halové MS do Birminghamu.

Sjíždění zasněžených svahů Masláka minulo už ve škole. „My jsme byli na lyžáku, ale sníh byl jen první den, pak roztál a už jsem nelyžoval,“ vzpomíná 27letý sprinter. A ani později ho to na lyže moc netáhlo.

„Já bych to zkusil, ale neměl jsem s kým. Samotnému se mi jezdit nechtělo, kdo by mě to učil,“ vysvětluje. Roli učitelky se až nyní ochotně ujala Maslákova přítelkyně Nella, zdatná lyžařka.

Láká ho i snowboard

„Sice si moc nezajezdila, ale brala to tak, že mě to naučí a zajezdí si pak,“ líčí Maslák, jenž měl půjčenou výbavu od maminky přítelkyně. „Docela mě to bavilo, možná si koupím i svoje lyže, ale ještě bych chtěl vyzkoušet snowboard,“ plánuje.

První jízdy se pochopitelně neobešly bez pádů, ale progres byl patrný. „Ze začátku jsem padal dost, ale podruhé už jen párkrát a jakžtakž jsem se to naučil,“ mohl se pochlubit. Trenér Dalibor Kupka se tak o něj nemusel obávat. „To byl dokonce jeho nápad, že mám jet na běžky a přitom si i zalyžovat,“ tlumočí slova kouče.

Ten už mu ale nyní bude ordinovat klasický běžecký trénink, v úterý ráno odletěli na tradiční soustředění do Jihoafrické republiky. „Už tam letím minimálně pošestnácté. Na Afriku se těším, ale na tréninky tolik ne, bude to dřina,“ tuší.