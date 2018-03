Oštěpařka Špotáková už ví, zda bude mít syna či dceru. Jméno ale tají

„Byla jsem nadšená, když jsem viděla jejich nadšení. To jsem úplně nečekala. Asi se jim líbilo, že jedno dopoledne nemusejí studovat a mohou si jít zacvičit. Všichni jsou natěšení na to září," svěřila se dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa.

Také ona se zářijového atletického vrcholu v Ostravě zúčastní. I když kvůli druhému těhotenství jen jako patronka týmu Asie a fanynka. „Závodit nebudu, to by bylo po porodu hodně brzy. Ale přijedu a těším se. Je to letos bezpochyby největší sportovní akce v České republice. Vidět takovou koncentraci atletických hvězd v pár hodinách, to se jen tak nepoštěstí," smála se Špotáková.

Všechno je perfektně naplánované

Na Kontinentálním poháru startovala před čtyřmi lety v Maroku. „Vzpomínám si, že tam byl úplně prázdný stadión a byl to pro nás absolutní šok. Tohle v Ostravě nehrozí. Hodně atletů se sem rádo vrací. Znají to tady a to je záruka, že to bude bezva," nastínila oštěpařka.

Příští sezónu už ale Špotáková stihnout chce. „Všechno je perfektně naplánované. Prostě to zase vyšlo tak, že se to narodí v létě a příprava začíná v říjnu nebo v listopadu. Takže to se dá stihnout," přiblížila 36letá oštěpařka.

Plánovaným vrcholem pak bude olympiáda v Tokiu v roce 2020. „Olympiáda je za dva roky, to by mohlo klapnout a určitě se o to pokusím. Tokio je velká motivace. Kdo olympiádu jednou zažil, ten se tam chce vrátit," vysvětlila důvody druhého návratu k atletice úřadující mistryně světa.

Do léta bude mít ale zcela jiné starosti a stíhá poznávat i nové věci. „Musím říct, že to docela letí a pořád mám co dělat. Janek (v květnu mu bude pět let) teď začal docela sportovat, takže jsem s ním byla i několikrát na lyžích. Dělám prostě věci, na které bych jinak neměla čas, a je dobré, že s Jankem se dá dělat už úplně všechno. Ale za pár měsíců mi to skončí," pousmála se nad svým bříškem nastávající maminka.

„Je tam zase kluk, ale jméno prozrazovat nebudu," řekla s mírným povzdechem. Přála si raději napodruhé holčičku? „Možná jsem si na ni původně myslela, ale je to tak, jak to má být. A je to tak správně," dodala s úsměvem dvojnásobná nejlepší česká sportovkyně.