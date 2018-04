Olympijský šampión Kipchoge potřetí ovládl Londýnský maratón

Třiatřicetiletý Kipchoge se do Londýna triumfálně vrátil po loňské pauze, kdy se připravoval na pokus o překonání dvouhodinové hranice na okruhu v Monze. V závěrečných třech kilometrech setřásl Kitatu, cílem proběhl s náskokem 32 sekund a uhájil neporazitelnost trvající osm závodů. Naposledy nezvítězil v maratonu v září 2013 v Berlíně, kde doběhl druhý.

Čtyřnásobný olympijský vítěz na dráze Farah při druhém startu na maratonské trati v Londýně i v životě překonal 33 let starý národní rekord Steva Jonese (2:07:13).

Kontakt s africkou dvojicí držel dlouho i přes incident na občerstvovací stanici kolem 15. kilometru. Nepodařilo se mu tam sebrat lahev s nápojem, dokonce se musel pár kroků vrátit a teprve napodruhé si vzal tu správnou. Krátce poté si to přímo na trati vyříkal s oficiálním doprovodem jedoucím na motocyklu.

"Jen jsem jim říkal, aby tam vyřídili, že by mohli být trochu nápomocni," vysvětlil Farah. "Byl tam zmatek. Měl jsem až čtvrtý stůl a šel jsem si pro lahev. Organizátoři pomáhali na konci občerstvovačky, vepředu se víc než o podání nápoje starali o to, jak si udělat fotku," uvedl Farah.

Přiznal, že v závěru na své přemožitele neměl. "Dal jsem do toho 110 procent. Jako vždycky. Hoši to rozběhli na světový rekord. Snažil jsem se jich udržet, jak jen to šlo, ale na silnici je to jiné než na dráze. Bylo to všechno, nebo nic. Užil jsem si to, ale jsem úplně vyřízený," řekl. Porazil třeba slavného Etiopana Kenenisu Bekeleho, který byl šestý, loňský vítěz Daniel Wanjiru z Keni byl osmý.

Olympijská vítězka v běhu na 5000 metrů Cheruiyotová zvítězila s velkým náskokem před krajankou Brigid Kosgeiovou, třetí doběhla Etiopanka Tadelech Bekeleová. Čtyřiatřicetiletá Cheruiyotová si zlepšila osobní rekord o více než pět minut, rychleji než ona běžely dosud jen Britka Paula Radcliffeová (2:15:25), Keňanka Mary Keitanyová (2:17:01) a Tiruneš Dibabaová z Etiopie (2:17:56).

S avizovaným pokusem o překonání světového rekordu Radcliffeové neuspěla obhájkyně prvenství Keitanyová. V závěru jí pod pálícím sluncem došly síly a z prvního místa, na kterém na mezičasech měla oproti historickému maximu solidní náskok, se propadla až na páté. Na teplé počasí doplatila i Dibabaová.

"Vyhrála jsem dnes proto, že jsem začala pomalu. Když jsem viděla Mary a dostihla ji, teprve jsem si pomyslela 'Jo, já vyhraju Londýnský maraton'," radovala se Cheruiyotová.