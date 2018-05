Vadlejch předvedl v Rehlingenu druhý nejdelší hod kariéry

Úřadující vicemistr světa Vadlejch své sezónní maximum posunul o více než dva metry. Dál hodil pouze na loňském MS v Londýně. "Jsem moc rád, že jsem si dneska zase o kus posunul letošňák! Neházel jsem moc dobře, ale letělo to a to je skvělé! Je stále ještě začátek sezóny, co víc si přát," pochvaloval si na facebooku skupiny Top Athletics. Další závod ho čeká v pátek na Diamantové lize v Eugene.

Skvělou formu potvrdil Hofmann, který po třetím místě na mítinku Diamantové ligy v Dauhá znovu přehodil devadesátimetrovou hranici. Osobní rekord si vylepšil o 37 centimetrů a upevnil si třetí místo v letošních tabulkách za krajany Johannesem Veterem a Thomasem Röhlerem.

Naopak mistru světa Vetterovi se v Rehlingenu příliš nedařilo. Výkonem 84,14 metru skončil třetí.