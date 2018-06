Na Zlaté tretře se představí nový Bolt. Je to sprinter budoucnosti, básní o něm Juck

„Už to nebude o jednom jménu, tak jak to bylo doposud. V každé disciplíně chceme nabídnout něco, co si diváci zapamatují. A věřím, že to bude velká show," upozornil sportovní manažer Zlaté tretry Alfonz Juck, že ve středu 13. června se na Městském stadiónu ve Vítkovicích objeví jedenáct úřadujících mistrů světa.

Na stovce se utká mistr světa z Londýna Američan Justin Gatlin s aktuálním lídrem atletických tabulek Mikem Rodgersem a vycházející hvězdou sprintu Britem Reecem Prescodem. „Teď už to můžu říct, ale Bolt nejezdil do Ostravy v optimální formě, proto jsme ani nesháněli sprintery, kteří by ho mohli porazit. Teď je to otevřené. Můžeme zvát atlety podle toho, jak nám to sedí a co nám i dovolí ekonomické možnosti," osvětlil Juck.

Výbornou pozvánkou na nejkratší závod pod otevřeným nebem byl Rodgersův výkon z pondělního Odložilova memoriálu v Praze, kde se 33letý Američan časem 9,92 sekundy dostal do čela světových tabulek. „Nebude to jenom o Gatlinovi. Bude to stovka s Rodgersem, Simbinem a Prescodem, kterému přezdívají britský Bolt. Je to sprinter budoucnosti, na němž chceme stavět naši stovku," uvedl Juck.

Jamajčan Bolt byl v Ostravě naposledy v loňském roce, aby se s Ostravou coby závodník rozloučil. Návrat v jiné roli tehdy nevyloučil, letos to ale nebude. „Ani jsme ho neoslovili. Chtěli jsme zjistit, jaké to bude bez něj. Ale nevylučuji, že v budoucnu se ho budeme snažit pozvat jako čestného hosta," řekl Juck.

Bývalých atletických hvězd bude ve středu 13. června v Ostravě i tak dostatek. Mezi diváky bude prezident Světové atletické federace Sebastian Coe, či legendární dálkaři Mike Powell a Robert Emmijan. „Nikdy jsem neskákal před světovým rekordmanem. Doufám, že se s nimi budu moct aspoň vyfotit," řekl český dálkař Radek Juška.