Těším se na studentskou čokoládu, zmátla organizátory Zlaté tretry kladivářka Wlodarzcyková

Podesáté přicestovala závodit do Ostravy trojnásobná mistryně světa, olympijská vítězka a držitelka světového rekordu v hodu kladivem Polka Anita Wlodarczyková. Vládkyně současného ženského kladiva v loňském roce v Ostravě zvítězila novým rekordem mítinku 79,72 metrů, který chce v úterý ještě vylepšit.

„Na hod přes osmdesát metrů v této sezóně čekám. V loňském roce jsem k této hranici byla velmi blízko a myslím, že mám na to ji překonat," přemítá v Ostravě už tři roky neporažená Wlodarczyková.

Svých dosavadních devět startů proměnila v pět triumfů, dvě druhá a dvě třetí umístění. „Cítím se v Ostravě jako doma a jezdím sem velice ráda. Už jenom kvůli té báječné atmosféře, která kladivo doprovází," říká rodačka z polského města Rawicz. A vůbec jí nevadí, že se její závod koná tradičně už den před hlavním mítinkem, a tak trochu v komornějším prostředí mimo stadión. „Právě naopak, tohle mi naprosto vyhovuje. Nikde jinde nejste s diváky v tak těsném kontaktu," svěřuje se světová rekordmanka. Do Ostravy přicestovala už v neděli, stihne se tak podívat i na Čokoládovou tretru. „Závody o studentskou čokoládu nemůžu vynechat," zkomolila lehce závod dětí, který Zlatou tretru doprovází, Wlodarzcyková.

Úřadující mistryně světa a vítězka olympijských her z Ria byla zvyklá do Ostravy přijíždět jako jednička světových tabulek. Letos tomu tak ale nebude. V pátek v polském Chorzówě hodila Wlodarczyková 75,52 metru a podlehla Američance Gwen Berryové, která se výkonem 77,78 metrů zároveň dostala do čela letošních tabulek.

Obě kladivářky si v úterý v Ostravě souboj zopakují. „Vím, že mám v sobě hodit osmdesát metrů a je to můj letošní cíl, ale stále se tuto disciplínu ještě učím," uvádí americká rekordmanka Berryová. V Ostravě je poprvé a premiérově zažije i závod mimo hlavní stadión. „Jsem na to zvědavá, tohle jsem ještě nezažila," smála se Američanka.

Letošní 57. ročník nejkvalitnějšího atletického mítinku v Česku se koná ve středu 13. června a k dispozici už je jen dva tisíce posledních vstupenek. Prodávat se budou v pondělí a v úterý na sekretariátu pořádajícího SSK Vítkovice a od středečního rána pak na pokladnách Městského stadiónu v Ostravě-Vítkovicích.