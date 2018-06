Překonávat rekordy je jako závodit s těmi, kteří je stanovili, říká hvězda tyčky v Ostravě

A 25letý Američan se téhle výzvě nebrání. „Pokusím se o to. Rekordy odrážejí všude na světě historii mítinků. Je to jako byste soupeřili se všemi, kdo tu kdy byli před vámi. Když budu po zítřku držitelem nového rekordu, bude to zároveň znamenat, že jsem zvítězil a o to mi vždy jde," uvedl Kendricks. „S Renaudem mám letos bilanci 2-2, takže pokud ho překonám, bude to, jako bych ho porazil potřetí. Ale nebude to jednoduché," tuší bronzový medailista z posledních olympijských her v Brazílii.

Do Ostravy přijel sympatický Američan ve velmi dobré pohodě. Vyhrál v Eugene, v Římě, v Hengelu. Jen ve Stockholmu jej v neděli 10. června výkonem 586 centimetrů porazil domácí tyčkař Armand Duplantis. „Je vždy velmi těžké bojovat s domácím soupeři. To se ve Stockholmu jednoznačně ukázalo. Tady proti mně budou stát hned dva domácí kluci Jan Kudlička s Michalem Balnerem. Oba jsou to mí velcí kamarádi, bude to zajímavý souboj," těší se Kendricks, jenž ve Švédsku skočil 581 centimetrů.

Na Zlaté tretře bude startovat vůbec poprvé. „Mám nová místa hodně rád, i když to pokaždé znamená, že toho musím zvládnout více. Zjistit, jaké jsou podmínky na stadiónu, kde budou diváci. A k tomu se přidávají ty obvyklé starosti, zda přicestovalo mé náčiní, nebo zda mám dost rychlé nohy, abych mohl skočit kvalitně," uvedl Kendricks, jenž na stadión vyrazil téměř okamžitě po příjezdu do Ostravy. „Viděl jsem už nějaká videa a vím, že se stadión za poslední roky hodně změnil. Byl jsem se na něm i podívat a už jen na pohled se stal jedním z mých nejoblíbenějších," prohlásil.