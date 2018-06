Vadlejch se při Zlaté tretře dočkal triumfu. Staněk třetí, Vrzalová také a s osobním rekordem

Medailové umístění v hlavním programu vybojovali díky třetím místům koulař Tomáš Staněk v letošním maximu 21,46 metru a překvapivě i Simona Vrzalová, jež se v běhu na 1500 metrů osobním rekordem 4:04,80 minuty zařadila na druhou příčku v českých historických tabulkách. Lepší je jen rekordmanka Ivana Walterová (4:01,84).

Pavel Maslák doběhl na čtvrtce čtvrtý za 45,94 a musel se sklonit i před specialistou na trojskok Christianem Taylorem z USA (45,58). Suverénně vyhrál bronzový medailista z MS Abdalelah Harún z Kataru časem 44,63.

Kubánec předvedl výkon večera

Výkon večera předvedl kubánský dálkař Juan Manuel Echevarría, který skočil 866 centimetrů. Každým ze čtyř zdařených pokusů překonal dosavadní rekord mítinku svého trenéra Ivána Pedrosa (835 cm) a ve třetí sérii předvedl nejdelší skok na světě od roku 2009. Zařadil se tím na desáté místo v historii, naposledy tak daleko v regulérních podmínkách skočil Američan Dwight Phillips (874).

Echevarría navázal na nedělní veleskok 883 cm, ke kterému mu ve Stockholmu pomohl nepatrně silnější vítr, než dovolují pravidla. V Ostravě jasně porazil i dosavadního lídra tabulek Luva Manyongu z JAR (831), český reprezentant Radek Juška skončil šestý výkonem 785.

Vicemistrovi světa Vadlejchovi se vítězný pokus povedl ve druhé sérii a přiblížil se jím na 66 centimetrů svému letošnímu maximu. "Je to skvělé. Ale já pořád poslední závody mám takové lehce smíšené pocity z toho, že pořád mi tam něco chybí. Ale to vítězství je neuvěřitelné. Thomas (Röhler) se nikdy nedá porazit jenom tak," komentoval český oštěpař triumf.

Staněk medailové umístění vydřel posledním pokusem, kterým o tři centimetry překonal olympijského vítěze Ryana Crousera z USA. Soutěž ale zahájil třemi přešlapy. "Ty přešlapy byly lepší než zapsaný výkon a chybělo málo, abych to ustál. Z toho je největší radost, že to nebyla jediná vlaštovka," řekl Staněk. "Jsem nadmíru spokojený. Konečně jsem (po zranění třísla) mohl házet, jak běžně hážu. I když v rozcvičování mě to trochu zabolelo, ale v závodě jsem už mohl házet normálně."

Vrzalová si zlepšila maximum o více než dvě sekundy a v českých tabulkách se posunula před Andreu Šuldesovou (4:06,13), což se o setinu povedlo i sedmé v cíli Dianě Mezuliáníkové. Ta si osobní rekord zlepšila dokonce o více než pět sekund a kvalifikovala se na mistrovství Evropy.

Vrzalová na ostravské dráze podlehla jen Gudaf Tsegayové z Etiopie (4:02,45) a o 39 setin Britce Sarah McDonaldové. "Myslím, že to bylo dneska dost silně obsazené. Jsem tedy překvapená, že jsem byla třetí," divila se Vrzalová. Výkon ji ale nepřekvapil. "S trenérem víme, že už delší dobu mám na to běhat tenhle čas, i lepší. Nechci být namyšlená, ale soudím podle tréninku. Doteď jsem to nedokázala prodat a jsem ráda, že to bylo zrovna dneska," uvedla.

Přetahovali se o rekord

Mutaz Essa Baršim a Danil Lysenko se přetahovali o rekord Zlaté tretry ve skoku do výšky. Jako první ho překonal ruský reprezentant, ale nakonec mu ani 236 cm nestačilo k vítězství. Katarský lídr světových tabulek skočil v taktickém souboji ještě o dva víc.

Rekord mítinku vytvořila i Keňanka Norah Jerutová v běhu na 3000 metrů překážek (9:11,33), na nemistrovské trati 3000 metrů se Etiopan Selemon Barega ujal vedení v letošních světových tabulkách (7:37,53).

Nikola Ogrodníková v předprogramu vyhrála oštěpařskou soutěž svým třetím nejlepším hodem sezony 64,17. Zlepšila se oproti čtvrtečnímu startu na Diamantové lize v Oslu, kde jí k třetímu místu stačilo 61,56.