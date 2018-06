Konečně jsem desetibojař, jásal Doležal. Juniorský šampión už je v elitním klubu

Je 8000 bodů meta, k níž jste jako desetibojař odmala vzhlížel?

Když jsem s atletikou začínal a trenér mi někoho představoval, že to je osmitisícový borec, tak jsem ani nechtěl věřit, bylo to pro mě něco neskutečného. Teď, když už jsem se přes těch 8000 dostal, vím, že to nic tak strašného nebylo. A žene mě to dál. Je mi dvaadvacet, myslím, že mám dost času, abych dělal hezké výkony.

Jak se váš osobní rekord v Kladně rodil?

Jel jsem sem s čistou hlavou a s tím, že už limit pro mistrovství Evropy v Berlíně mám. Ale chtěl jsem zaútočit na těch 8000, protože jsem věděl, že na ně mám. A k tomu jsem chtěl mistrovský titul, abych měl z haly i z venku. Povedlo se obojí.

Oproti mítinku v Götzisu jste vylepšil hlavně kouli a disk.

Až na oštěp jsem závodil skoro totožně, rozhodla samozřejmě koule, kde jsem si dal osobák 14,84, a disk 47,45, který mi udělal z celého desetiboje nejlíp u srdce. Tolik jsem nehodil snad rok a půl. To mě nakoplo a věděl jsem, že ta osmička musí padnout.

Druhý den závodu se přitom dost vlekl, skončil proti plánu o 80 minut později.

Naštěstí bylo příjemné počasí, ale tyč mě hodně zklamala organizačně. Dvacet borců dali do jednoho sektoru, ani se v takovém počtu nedalo stihnout rozcvičení. Soutěž měla se vším všudy čtyři hodiny, na oštěp jsem šel docela unavený, pak na patnáctistovce už mě hnala ta hranice osmi tisíc.

Trenérovi Luďku Svobodovi jste hned po závodě hlásil, že na mistrovství Evropy v Berlíně k osobnímu rekordu přidáte dalších 200 bodů.

To bylo s nadsázkou, ale jsou tam rezervy. V hale jsem skočil 759 centimetrů dálky, teď jen 722, to je hodně bodů. Oštěp mě tu trochu srazil, foukal nepříjemný vítr. Kdyby se všechno povedlo jako teď, plus ty dvě disciplíny, bylo by to hezké číslo kolem 8200.

Vyhrál jste letos republikový šampionát v hale i venku, cítíte se teď jako česká vícebojařská jednička?

Ne. To se budu cítit, až budu mít osobák lepší než Adam (Helcelet kvůli zranění mistrovství republiky nedokončil – pozn. red.). Zatím jsem pořád trojka, Jirka Sýkora i Adam mají výrazně lepší osobní rekordy. Ale aspoň to začíná osmičkou, konečně jsem desetibojař.

Co vás teď čeká směrem k mistrovství Evropy v Berlíně?

Potřebuju si dát trochu pauzu, po hale jsem neměl moc volna, tak potřebuju dát tělo do kupy. A rád bych s tréninkovým parťákem Petrem Svobodou jel třeba na dva týdny do Nymburka na soustředění a udělal takovou obecnou přípravu.