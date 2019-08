Basketbalistky do 20 let na ME porazily Švédsko

České basketbalistky do 20 let ve druhém utkání na mistrovství Evropy vyhrály. Výběr trenéra Kena Scalabroniho si dnes v Klatovech poradil 81:47 se Švédskem. V závěrečném zápase skupiny B nastoupí reprezentantky v pondělí proti Polsku. Ilustrační foto Češky, které do šampionátu vstoupily porážkou 43:58 s Ruskem, začaly skvěle. Už po dvou minutách vedly 8:0 a po šesti minutách dokonce 18:2. Švédky se dostaly do hry až poté, co domácí tým prostřídal, český výběr ale nástup soupeřek dokázal zachytit a drama nepřipustil. "Vzaly jsme si ponaučení ze sobotního zápasu. Nezmatkovaly jsme tolik v útoku a vytvářely jsme si lepší pozice. Je super, že se na hřiště dostaly všechny hráčky a skórovala i lavička. Základním kamenem výhry bylo to, že jsme měli o polovinu méně ztrát než proti Rusku," uvedla v tiskové zprávě Tereza Vitulová, která byla s 19 body nejlepší českou střelkyní. Proti Polsku budou Češky hrát o konečné umístění v tabulce, ze které projdou všechny celky do osmifinále. "Hlavně jsem rád, že jsme tím průběhem zápasu dokázali zapojit všechny hráčky. Vytvořili jsme si spoustu přesilových akcí, které vycházely hlavně z obrany, která se nám dařila," přidal asistent trenéra Pavel Kubálek. ČTK