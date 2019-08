Američané bez hvězdné záře. Jak zareagují Satoranský a spol.?

Nesuďte knihu podle obalu. Basketbalisté USA sice odcestují na světový šampionát do Číny bez nejtřpytivějších hvězd, ale roli největšího favorita na zlato jim zatím nikdo nebere. S každou další omluvenkou, která dorazila k rukám charismatického kouče Gregga Popoviche, se však vrší otázky, zda to opravdu bude stačit na titul.

Až 1. září Tomáš Satoranský a spol. vyrukují na šanghajské palubovce proti týmu USA v úvodním zápase skupiny E, bude to bezpochyby globálně nejsledovanější duel české reprezentace v historii. Na skutečnou formu oslabených Američanů bude totiž zvědavý celý basketbalový svět. Na překvapení ale raději rovnou zapomeňme.

„Od nás by to bylo dost troufalé," pousmál se Satoranský, jediný Čech, který hraje NBA. „Amerika může poskládat deset silných mužstev," myslí si nová akvizice Chicaga, honorovaná 10 miliony dolarů za sezonu.

V nominaci USA už se předem ani nepočítalo s LeBronem Jamesem, Stephem Currym, nebo nejlepším hráčem posledního finále NBA Kawhim Leonardem. Seznam hvězd, které do Číny neodcestují, je ale mnohem delší. Dlouhán Anthony Davis se chce soustředit na nové angažmá u Lakers, bývalý Satoranského spoluhráč Bradley Beal očekává s partnerkou narození druhého potomka. Ale je za tím i něco jiného.

Američané na MS 2014: 1. 2010: 1. 2006: 3. 2002: 6. 1998: 3. 1994: 1. 1990: 3.

„V NBA bylo poslední dobou hodně zranění a hráči se bojí, že by to ovlivnilo jejich sezonu," připomíná Satoranský i finálovou sérii, v níž si tahoun Golden State Kevin Durant přetrhl achilovku a v následující sezoně možná ani nenastoupí...

Největší ztrátou bude pro americký reprezentační výběr absence Jamese Hardena, který dokončil základní část minulé sezony NBA s průměrem 36,1 bodu na zápas, což je nejlepší výkon od sezony 1986-87, kdy měl fenomenální Michael Jordan průměr ještě o bod vyšší.

Harden chce pracovat na souhře s Westbrookem

Harden se prý chce v Houstonu věnovat souhře s novým spoluhráčem Russellem Westbrookem. Šampionát přitom končí v půlce září a sezóna NBA startuje až 22. října. Času na přípravu by měl ještě dost... Podobné výmluvy ale použili i další hráči z listiny absentérů. Na propagační turné po Číně přitom jezdí i ty největší superstar.

„Nebavme se o těch, co tu nejsou, ale o těch, co tu jsou," reagoval podrážděně manažer amerického týmu Jerry Colangelo. „Pořád tam mají All-Star hráče. Je tam Khris Middleton, Kemba Walker, Kyle Lowry," jmenuje Satoranský borce, jejichž aura tolik neoslňuje, ale jejich kvality se nedají zpochybnit. V budoucnu se i z dalších členů americké sestavy stanou mimořádné kapacity. Ale co teď v září?

Další škoda pro basketbalové fanoušky, Anthony Davis na MS nejede.

Twitter

„Američané vždycky všechny soupeře drtili těsnou obranou a rychlou hrou, jsem na to hodně zvědavý," netají se český rozehrávač.

Od účasti Dream Teamu na olympiádě v Barceloně 1992 mají Američané pověst basketbalového buldozeru. Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley a další ukázali světu, co to znamená být hvězdou NBA.

Pod vlivem jedinečného představení vyslaly USA nadupaný výběr i na šampionát do Kanady v roce 1994. Hráči jako Reggie Miller, Shawn Kemp a Shaquille O'Neal znemožnili většinu soupeřů, ve finále porazili Rusko o 46 bodů...

Kdo se omluvil z nominace USA Bradley Beal (Washington - 27,1) Anthony Davis (LA Lakers - 27,1) DeMar DeRozan (San Antonio - 27,7) Andre Drummond (Detroit - 27,1) Eric Gordon (Houston - 14,1) James Harden (Houston - 38,2) Tobias Harris (Philadelphia - 32,7) Damian Lillard (Portland - 29,8) Kevin Love (Cleveland - 28,9) C.J. McCollum (Portland - 27,6) Paul Millsap (Denver - 30) Pozn.: V závorce je klub a plat pro příští sezonu v milionech dolarů

Pokud ale Američané tak výrazné borce postrádali, konkurence vycítila šanci. V semifinále 1998 v Řecku Rusové vyhráli nad výběrem složeným z univerzitních a v Evropě působících hráčů. V roce 2002 na domácí půdě v Indianapolis dokonce USA skončily až na šesté příčce, když je ve čtvrtfinále senzačně zaskočila Jugoslávie.

Za poslední dvě mistrovství světa ovšem americký výběr nepoznal porážku, naposledy v roce 2014 vyhrával v průměru o 33 bodů... Což by týmy jako Srbsko, nebo Španělsko konečně rády změnily.

„Taky jsem zvědavý, jak se předvede Kanada," přitakává Satoranský. A jsou tu i další nadupaná mužstva: Francie, Austrálie...

V první půlce září se tak ukáže, zda je americká sklenice z poloviny prázdná, nebo plná. Zatím v táboře USA převládají tradičně optimisté. „Chápeme, když lidi říkají, že jsme zranitelní, ale budeme v pohodě, však uvidíte," tvrdí manažer Colangelo.