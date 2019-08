Mladým basketbalistkám na domácím ME proklouzl postup mezi prsty

České basketbalistky do 20 let podlehly v osmifinále domácího mistrovství Evropy v Klatovech Itálii 59:64, přestože od 15. až do poslední minuty vedly. Výběr trenéra Kena Scalabroniho útočil na účast mezi nejlepšími osmi poprvé od zisku bronzu v roce 2004, ale v závěru duel ztratil a bude hrát o 9.-16. pozici.

Smutek českých basketbalistek do 20 let po osmifinálové porážce s Itálií. Vpředu je kapitánka Tereza Vitulová.

Češky, které hrají mezi elitou poprvé od roku 2015, nevstoupily do utkání proti čtvrtému týmu loňského kontinentálního šampionátu dobře a prohrávaly 0:7. Během první čtvrtiny prohrávaly i o osm bodů. Sedmibodovou šňůrou na startu druhé desetiminutovky ale zavelely k obratu a v 15. minutě po trojce Veroniky Šípové poprvé vedly (28:25).

V úvodu třetí čtvrtiny domácí hráčky unikly na sedmibodový rozdíl. Italky vyrovnaly na 59:59 až 57 sekund před koncem. Za 18 vteřin otočila stav Costanza Veronaová, která pojistila náskok soupeřek i jedním proměněným trestným hodem. Trojkové pokusy Češkám nevyšly a pečeť výsledku dala dvěma úspěšnými šestkami Beatrice Del Perová.

"Horší závěr si nemůžeme představit. Tohle byl první veledůležitý zápas a nepovedl se nám. Italky jsou velmi kvalitní tým a bohužel se nám je nepodařilo setřást, i když jsme dlouho vedly. Ony by to stejně nevzdaly, jsou velmi bojovné a v závěru se jim to vyplatilo," řekla křídelnice Veronika Voráčková.

Americký trenér české dvacítky Scalabroni také litoval promarněné šance. "Jsme všichni obrovsky zklamaní. První poločas nabídl moc pěkný basketbal z obou stran a nedařilo se ani jedné z obran. Ve druhé půli to byla hlavně obrovská bitva a my jsme se prostě v nejdůležitějších chvílích nezachovali správně. Měli jsme několik hloupých ztrát a v tak vyrovnaných duelech tohle může rozhodovat. Měli jsme velkou šanci vyhrát a o to víc prohra bolí," prohlásil Scalabroni.