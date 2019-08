Basketbalová dvacítka si na ME zahraje o deváté místo

České basketbalistky do 20 let na mistrovství Evropy v Klatovech porazily 74:55 Švédsko a zahrají si o konečné deváté místo. Nedělním soupeřem výběru trenéra Kena Scalabroniho bude Lotyšsko, které si poradilo 67:54 s Litvou.

Domácí tým zápasu od začátku dominoval a Seveřanky na šampionátu porazil výrazným rozdílem i podruhé; v základní skupině si s nimi poradil 81:47. Nejlepší střelkyní českého týmu dnes byla s třinácti body Veronika Šípová, dvanáct bodů přidala Tereza Vitulová.

"Měly jsme v hlavě, že už jsme Švédky jednou porazily a mělo by to tak být znovu. Naštěstí se to povedlo, i když to nebylo jednoduché," uvedla v tiskové zprávě Ludmila Dudáčková, která byla s deseti body třetí nejlepší střelkyní týmu. "Je nám jedno, který soupeř nás čeká. Budeme se rvát do poslední minuty a chceme deváté místo," dodala.