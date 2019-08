Basketbalisté vyhráli nad Maďary a v Hamburku skončili druzí

Do utkání nezasáhl kvůli bolavým zádům Patrik Auda, který se v týmem ještě rozcvičoval. Ve 13. minutě navíc musel odstoupit ze hry kapitán Pavel Pumprla, který ledoval zraněný kotník na pravé noze.

"Patrik měl problémy se zády a doufám, že to bude v pořádku. Ale ještě nevím, jak na tom přesně jsou. Pumpy hrál skvěle včera i dneska v defenzivě, dodává nám tam hodně energie. Není to sice takový střelec, ale v obraně je hodně důležitý. Pokud by nebyli fit, měli bychom velký problém," řekl trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

Vedení od druhé části

Maďaři v přímém souboji o druhé místo na turnaji hned v úvodu utekli na rozdíl pěti bodů, ve čtvrté minutě sice Češi po trojce Satoranského poprvé vedli 9:7, ale Maďaři odpověděli devítibodovou šňůrou. O to se postaral třemi trojkami za sebou Filipovity, autor do té doby 14 ze 16 bodů Maďarů. Češi v první čtvrtině museli stahovat i osmibodovou ztrátu, což se jim podařilo. Střelecky byl při chuti především Satoranský s 13 body.

Ve druhé části Češi už většinou vedli. Při jedenáctibodové šňůře, kterou zařídili především trojkami Schilb, Peterka a Šiřina, vedli ve 24. minutě 40:30. Hlavně Filipovity s Goversem se ale postarali o to, že Maďaři stáhli manko a po poločase po Ferenczově trojce vedli.

"Maďaři, kterým v zápase ani v celém turnaji o nic nešlo, pálili ze všech pozic a padalo jim to s velkou úspěšností. My jsme naopak v obraně hráli trochu vlažně. To jsme si také v poločase v šatně řekli. I když obrana ve druhé části nebyla to, co bychom si představovali, trochu jsme na ní zapracovali. Pořád je co zlepšovat," uvedl rozehrávač Jakub Šiřina.

Náskok narostl na dvacet bodů

Především Hrubanových devět bodů za necelé tři minuty vedlo k definitivnímu obratu skóre na českou stranu a ve 29. minutě měl Ginzburgův tým i po akci Krejčího už náskok 14 bodů.

V průběhu závěrečné čtvrtiny se vyšplhal až na dvacet bodů a Češi v přípravě dosáhli i na trojciferné skóre. Dvojcifernou bilanci mělo nakonec pět českých střelců - vedle Satoranského také Bohačík s Křížem (oba 14) a Hruban s Schilbem (oba 13).

"V ofenzivě jsme hráli dobře, ale v defenzivě to opět nebylo dobré. Máme s tím problémy, nedaří se nám to zatím vyladit. Jsem potěšený z dnešního výkonu některých hráčů a je dobře, že jsme vyhráli," doplnil Ginzburg.

Po druhém ze tří přípravných turnajů Češi v pondělí vrátí do Prahy a ve středu odletí do Soulu. Tam bude hrát v generálce na šampionát od 24. do 27. srpna s Angolou, Koreou a Litvou. Do MS český tým vstoupí 1. září v Šanghaji zápasem s USA, vítězem posledních dvou MS. O dva dny později čeká Ginzburgův tým Japonsko a 5. září nastoupí proti Turecku.

Basketbalový turnaj mužů VTG Supercup v Hamburku Česko - Maďarsko 103:83 (25:25, 47:46, 75:63) Nejvíce bodů: Satoranský 17, Bohačík, Kříž oba 14 - Filipovity 19, Govers 18, Pongó 15. Fauly: 16:24. Trestné hody: 27/18 - 13/16. Trojky: 17:15. Doskoky: 35:25. Německo - Polsko 92:84 (20:26, 36:44, 61:62)