Basketbalisté v generálce zaskočili favorita, nezvládli až koncovku

Češi hráli od začátku s velkou chutí, Satoranský se hned smečí do koše po krásné přihrávce Balvína. Navíc dobře fungovala výpomoc v obraně. Na hřiště se pak poprvé po zranění kotníku dostal i kapitán Pumrpla, ale ani prostřídáním zahajovací sestavy české tempo neopadlo. Zásluhu na tom měl svou přesnou muškou Schilb a v závěru první čtvrtiny vedl národní tým 20:10.

Takovým stylem hry soupeře v úvodu zaskočená Litva ale rychle zvedla hlavu, na útočné polovině se její hráči dobře pohybovali s míčem a česká obrana přestávala stíhat. Velkou komplikací byly tři osobní chyby Balvína i Audy, takže trenér Ginzburg musel pod košem volit nižší variantu sestavy. Soupeř s hvězdou NBA Valančiunasem toho dokázal efektivně využít, Češi ale utekli i z desetibodového manka díky trojkové produkci Bohačíka s Peterkou.

Byl to do poslední chvíle urputný basketbal. Češi se díky zlepšené obraně a velké bojovnosti na útočném doskoku dostali necelé tři minuty před koncem do čtyřbodového vedení 79:75. Mačiulis ale střelou zdálky snížil, následně Satoranský minul oba trestné hody a bylo vidět, jak moc ho to mrzí.

Navíc Češi si potom nepohlídali obranný doskok a 15 sekund před koncem se vyfauloval Balvín a po úspěšných trestných hodech vedli Litevci o bod. Satoranskému pak znovu nevyšel pokus o zakončení a Litevci svoje vítězství pojistili ze šestek. Pokus reprezentantů ještě vyrovnat trojkou v poslední vteřině byl už marný.

Přípravný turnaj basketbalistů v Soulu: ČR - Litva 79:82 (22:14, 39:42, 64:65) Nejvíce bodů: Bohačík 16, Satoranský a Peterka po 13, Auda a Balvín po 10 - Kalnietis 12, Sabonis a Kuzminskas po 11. Fauly: 23:18. Trestné hody: 9/7 - 18/15. Trojky: 8:9. Doskoky: 30:29. Korea - Angola 91:76 (21:24, 46:43, 71:61)