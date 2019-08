„Jak dobře se můžete připravit na Američany, kde každý hráč patří k elitě NBA? Tohle je vždycky složité, půjde o děsně těžký zápas, ale zase je dobře, že budeme mít USA za sebou hned na začátku šampionátu a ne až budou v nejlepším herním rytmu," míní Satoranský, jenž po třech letech ve Washingtonu přestoupil do Chicaga.

„Američané mají v sestavě spoustu nováčků na mezinárodní úrovni, které se tihle hráči přece jen musí teprve přizpůsobit. Předností toho výběru ale bude atletičnost i schopnost všech dvanácti hráčů trefovat se zdálky," uvažuje český rozehrávač, který proti všem hráčům soupeře nastupuje v NBA.

Zamířit, pal. Tomáš Satoranský (vpravo) při přípravném zápase s Koreou.

ČBF/Václav Mudra, ČTK

„Bude důležité, jak se nám po mentální stránce podaří proti USA udržet ve hře a hodně záleží i jak na tom budeme po něm. Nesmíme se něčeho zaleknout a zůstat nachystání na duely s Japonci a Turky, které pro nás budou zřejmě klíčové pro postup ze skupiny," přemítá Satoranský.

Tým USA před pár dny sice nečekaně padl v přípravě s Austrálii, podle tahouna národního týmu to není důvod k přehnaným nadějím. „My nejsme tak silní jako Austrálie, takže takhle bych to nebral. Může to ale dalším celkům ukázat, že s Američany půjde hrát a že nemusí být tak dominantní jako v minulosti," uvažuje Satoranský.

Tomáš Satoranský (uprostřed) zakončuje při přípravném utkání s Angolou.

ČBF/Václav Mudra, ČTK

„I pro USA byla ale porážka v Melbourne nějakým znamení, že nemůžou usnout na vavřínech a musí jít do všech zápasů naplno. Řekl bych, že pro nás to situaci nemění, oni zůstávají naprostými favority a my k tomu tak musíme přistupovat," míní Satoranský, ale jeho seznam kandidátů, kteří by mohli favoritům MS srazit vaz, není krátký.

„Myslím, že nejtěžší to Američané mohou mít asi se Srbskem a Řeckem. Dál tam bude už zmíněná Austrálie a nemůžu zapomenout ani na Španělsko. Litva také umí hrát velké turnaje a má už déle pohromadě kostru mužstva. Těch týmů s velkými ambice je prostě víc, o to zajímavější to může být turnaj pro fanoušky," myslí si nejlepší český basketbalista.

Tomáš Satoranský (vlevo) smečuje do koše v přípravném duelu s Koreou.

ČBF/Václav Mudra, ČTK

Sedm nejlepších mužstev letošního MS se kvalifikuje na OH. „Nevím, jestli můžeme být takhle troufalí, ale přišlo mi, že jsme se v přípravě zlepšovali každým zápasem a teď v Číně už nás přepadla skutečná horečka před mistrovstvím světa. Těším se na poznávání i pro mě exotické země, ale to je spíš vedlejší věc. Musíme být koncentrovaní na to, abychom odehráli co nejlepší šampionát," říká Satoranský.

„Vzal jsem si z domova dvoje boty na basket, vzhledem k možnému delšímu pobytu. Já věřím, že tu budeme opravdu hodně dlouho," líčí klíčový reprezentant a je v Číně připraven držet se pokynů od vedení týmu, čeho se vyvarovat v oblasti jídla či pití. „Předpokládám, že to bude zařízené od týmu na hotelech a neměl by s tím být problém. Nebudeme se stravovat mimo hotel, ale určitě najdeme prostor vyjít nějaký volný den do města a uvidět tu místní kulturu trochu jinak," přemítá Satoranský.

Tomáš Satoranský *30.10.1991 v Praze Výška/váha: 201 cm/95 kg Pozice: rozehrávač Klubová kariéra: 2006-09 USK Praha, 2009-14 CB Sevilla, 2014-16 FC Barcelona, 2016-19 Washington Wizards, od 2019 Chicago Bulls Čtvrtý Čech, který se prosadil do zámořské NBA (po Jiřím Zídkovi, Jiřím Welschovi a Janu Veselém), dvojnásobný český mistr a pětinásobný vítěz ankety Basketbalista roku ČR (2013-15, 2018, 2019).

