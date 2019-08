Čeští basketbalisté dnes na mistrovství světa v Šanghaji slavnostně otevřeli Český dům. Po vzoru olympijských her bude během základní skupiny zázemím pro fanoušky, kteří se do Číny vydali. Příznivci v Česku budou moci sledovat výkony reprezentantů při první účasti na světovém šampionátu po 37 letech i ve fanzóně v Praze.

"Bylo to super. Jsem strašně překvapený hlavně z toho, kolik je tu lidí. Celý ten nápad je úplně super. Paráda. Všichni si to užívají. Zatím je dobrá nálada, doufejme, že ji budeme v průběhu turnaje udržovat," řekl křídelní hráč Jaromír Bohačík.

Český dům zajistila Česká basketbalová federace v Bohemia Original Beer Restaurantu. Fanoušci si tam mohou vychutnat českou kuchyni i pivo. "Když jsem slyšel, že se přemýšlí o Českém domu na mistrovství světa, myslel jsem, že se to dělá pouze na olympiádách. Ale proč ne? Zájem tu evidentně je," doplnil Bohačík.

Tomáš Satoranský (vlevo) smečuje do koše v přípravném duelu s Koreou.

ČBF/Václav Mudra, ČTK

Reprezentanti v doprovodu příbuzných strávili s pozvanými hosty přibližně hodinu a absolvovali poslední doprovodnou akci předtím, než v neděli vstoupí do prvního duelu se Spojenými státy americkými. Těší se na podporu fanoušků přímo v Šanghaji i z domova.

"Teď jsem slyšel, že přijede snad tisíc českých fanoušků. Jestli je to pravda, je to opravdu něco šíleného. Někteří dorazili až na poslední chvíli, zpovídali se mi, že ještě nespali," doplnil Bohačík. "Zbytek rodiny si to bude užívat v Česku."

Reprezentanti vyzkoušeli Bohemia Original Beer Restaurant ve středu hned po příletu ze Soulu při společné večeři, dnes po oficialitách spěchali na trénink do Oriental Sports Center.

"Měli tu před dvěma dny výborné jídlo, opravdu nás nadchlo. Úžasná česká kuchyně, já měl na doporučení majitele svíčkovou s knedlíkem. Ač takovým jídlům obvykle neholduju, byla skvělá. Možná proto, že jsem něco podobného delší dobu nejedl," prohlásil Bohačík.

Návštěvu Českého domu bral jako oživení před blížícím se startem turnaje. "Myslím, že je to strašně dobře, poslední dny byly neustále hotel, autobus a hala. Je bezva vidět se s fanoušky a známými, určitě příjemná věc," doplnil.

Manažer Michal Šob (vlevo) a Vojtěch Hruban během odletu basketbalové reprezentace na MS 2019 do Číny

Vlastimil Vacek, Právo

Zvyšující zájem o basketbal jej těší. "Určitě to nebývalo zvykem, je teď mnohonásobně vyšší. Ale neřekl bych, že je to zavazující, spíš taková pěkná motivace. Je strašně hezké, že český basketbal extrémně táhne," dodal Bohačík.

Drobnou komplikací pro reprezentanty bylo, že se zdržel autobus, který je měl vyzvednout z Českého domu a dopravit do hotelu. Proto se přesunuli dvě zastávky s přestupem metrem. "Nebyl to zase takový problém. Vzhledem k tomu, jak tady je hustá doprava, ježdění autobusem není úplně nejrychlejší prostředek. Problém byl jenom ten timing vzhledem k tomu, že to bylo těsně před tréninkem. Být to ale americké hvězdy, strhl by se kolem nejspíš větší humbuk," usmíval se Bohačík.

V Česku bude fazóna v pražském obchodním centru Arkády na Pankráci, kde budou připraveny aktivity pro fanoušky a zápasy se budou promítat na velkoplošné obrazovce. Fungovat začala už dnes a bude v provozu po celý průběh šampionátu do 15. září, kdy se hraje finále.

Tomáš Satoranský (uprostřed) zakončuje při přípravném utkání s Angolou.

ČBF/Václav Mudra, ČTK

"Tak to jsem ještě nezažil. Neuvědomuji si, že by se kvůli basketu vůbec něco takového dělo. Matně si pamatuji, i když už je to dávno, že v roce 2010, když měly holky své tažení na mistrovství světa, něco v některých městech probíhalo. Minimálně se lidé potkávali a sledovali zápasy. Jestli byla fanzóna nebo nějaké veřejné promítání, to si nemyslím," prohlásil kapitán týmu Pavel Pumprla.

"Jsme za každého fanouška vděční. Podporu cítíme ohromnou. Samozřejmě nejen od těch, kteří šli do extrému a přijeli za námi, ale i od těch, kteří zasednou doma u obrazovek nebo vyjdou do fanzóny či na jiná místa, kde se plánuje promítání. Podpora nám může jen pomoct," dodal Pumprla.

V Nymburku, odkud je v kádru kouče Ronena Ginzburga pět z dvanácti nominovaných, se bude promítat nedělní duel s USA (14:30 SELČ) v kině Sokol. Program začne už ve 13:00, zápasu bude předcházet čtyřicetiminutový dokument o historii basketbalu v Nymburku a následovat bude představení kádru českého suveréna pro novou sezonu.