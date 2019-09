Češi se budou snažit uhrát s vítězi minulých dvou šampionátů co nejlepší výsledek. Je jim ale jasné, že cesta k postupu do další skupinové fáze o čtvrtfinále vede spíše přes další duely s Japonskem a Tureckem.

"Každý chápe, co je za rozdíl mezi oběma týmy, tedy aspoň mezi většinou jejich hráčů. Musíme ukázat to nejlepší, co v nás je. Pokusit se bojovat jako lvi. Pokud to uděláme, je to dost," řekl trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

"Ať to ale dopadne jakkoli, i kdybychom vyhráli, musíme na to hned zapomenout a směřovat k dalším dvěma zápasům, které jsou pro nás mnohem důležitější," doplnil izraelský kouč.