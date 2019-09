Místní taxikáři v Šanghaji většinou neumějí ani slovo anglicky, nepoznají latinkou napsaný název hotelu a jistota dojezdu na správnou adresu není ani ve chvíli, když jim zvládnete předložit adresu v čínštině. Tohle všechno znamená pro fanoušky z Evropy velký problém.

„Tím, že máme všechno naprogramované, tak to na nás nepůsobí v Šanghaji takovým dojmem, který slýchávám okolo. Nás vždycky do haly doveze autobus. Akorát jednou jsme si dali exkurzi do místního metra. Byl to zážitek," popisoval Pumprla v narážce na osmnáct tras zdejší podzemní dráhy.

Jinak ale platí, že kamkoliv český tým vstoupí, budí pozornost. Největší si vysloužil právě v metru. „Hodně se na nás dívali. Zároveň jsem čekal, jestli nás tam někdo nebude nahánět tyčí, abychom se všichni vešli. To se naštěstí nestalo, prostoru tam bylo dost," dodal Pumprla.

Čím se však Čína může pochlubit světu, to jsou moderní haly se skvělým zázemím. Například do rekonstrukce té v Šen-čenu se dalo 60 milionů korun. Majestátně vypadá také sportovní stánek v Šanghaji. „Problémem však je, že za jednu věc v hale zodpovídá 120 lidí. Každý se bojí udělat něco, aniž by se zeptal nadřízeného. Fungují hlavně na pokyny," všiml si Pumprla.

To potvrzuje také Stanislav Křiváček, který v Šen-čenu pracuje v rámci organizačního týmu. „Každé město má své lokální organizátory, ale celý šampionát je řízený z Pekingu. Jedná se hlavně o bezpečnostní, partnerské a televizní věci. Nejdůležitější jsou také akreditace, které řídí policie. A tam se všechno hodně prodlužuje," míní Křiváček. Jinak si prý týmy organizaci v Šen-čenu pochvalují.

Samostatnou kapitolou je fungování internetu, zejména sociálních sítí. Facebook a Instagram Čína blokuje. „Před startem šampionátu slíbila mezinárodní organizace FIBA udělat maximum pro to, aby internet na hotelu nebyl blokovaný. To se bohužel moc nepodařilo," popsal Martin Peterka, PR manažer basketbalové federace.

Jedinou možností je tak komunikovat přes čínský WeChat nebo si nainstalovat speciální aplikaci VPN, přes kterou jde obejít čínský firewall. „Jediný, co jsem potřeboval rozchodit, byl WhatsApp, což se nakonec podařilo. Sem tam to vypadává, ale ve spojení s rodinou naštěstí jsme," doplnil Pumprla.