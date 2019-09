Obavy už jsou zapomenuty. Čeští hráči sice prožívali velké nervy v úterý po svém vítězství nad Japonskem při sledování dramatického duelu Turecka s USA. Favorizovaní Američané nakonec po prodloužení vybojovali výhru. Přesně tak se to Čechům hodilo.

Díky úspěchu favorita teď stačí svěřencům trenéra Ronena Ginzburga jakékoliv vítězství, ale i tak to bude pořádná šichta. Pokud by bývali Turci své tažení proti Američanům dotáhli do úspěšného konce, musel by český tým v závěrečném zápase skupiny vyhrát vysokým rozdílem.

Američany zachránil v poslední sekundě základní hrací doby proměněním dvou ze tří trestných hodů Jayson Tatum po faulu Cediho Osmana a vyrovnal na 81:81. V koncovce nastavení pak neproměnili ani jednu z celkem čtyř šestek Dogus Balbay a Osman, zatímco Khris Middleton z nich přesnou muškou otočil výsledek do konečné podoby.

"Byla to velká rána, ten kámen, co nám všem spadl ze srdce. Porazit Turky je dost těžké samo o sobě, natož nějakým dvanáctibodovým rozdílem. Teď jsou šance zase otevřené tak, jak byly," oddechl si český křídelní hráč Vojtěch Hruban i jeho spoluhráči.

Turci mají stejně jako Češi na kontě vítězství s Japonci. "Turecko je na papíře silnější tým než my, na druhou stranu... Nemůžeme je porážet na denní bázi, ale z deseti zápasů dvakrát třikrát uspět můžeme. Proč by to neměl zrovna být jeden z těch zápasů?" prohlásil Hruban.

Turci mají v týmu jako hlavní hvězdy trio z NBA Cediho Osmana z Clevelandu, Ersana Ilyasovu z Milwaukee a Furkana Korkmaze z Philadelphie a také Meliha Mahmutoglua z Fenerbahce či Scotta Wilbekina z Maccabi Tel Aviv.