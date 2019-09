Paráda a malý sportovní zázrak. Čeští basketbalisté se na mistrovství světa v Šanghaji vytáhli na favorizované Turecko a vítězstvím 91:76 si zajistili nejen postup ze skupiny do druhé fáze šampionátu, ale mají už také zaručenou účast v olympijské kvalifikaci. Na české basketbalisty, s nimiž postupují i USA, teď budou v osmifinálové skupině čekat v sobotu a v pondělí Brazilci a vítězové duelu Řecko–Nový Zéland.

Turci začali velmi aktivně a už po pěti minutách vedli 11:6, když zejména Osman, hvězda NBA z Clevelandu, byl při chuti. Národní tým ale včas zpřesnil obranu. Doslova v ní utáhl šrouby, znemožnil soupeři snadný pohyb pod košem a k tomu i díky skvěle práci Satoranského s míčem zrychlil přechod do útoku.

Střelecky se chytil pivot Patrik Auda, jenž sbíral i důležité doskoky, a to vše se okamžitě promítlo do české devítibodové šňůry, což favorita až do konce čtvrtiny vyvedlo z konceptu. Reprezentanti tak po deseti minutách vedli 22:16, ale pauza pomohla Turkům se vzpamatovat a manko krátce po začátku druhého dějství smazali.

Čeští basketbalisté předvedli proti Turecku bojovný výkon

(ČBF/Václav Mudra)

Stačily dvě trojky za sebou z ruky Satoranského a střídajícího Schilba, aby český tým rychle obnovil svůj náskok a nasazené tempo udržel. Dařilo se mu v té chvíli eliminovat klíčového tureckého rozehrávače Wilbekina, vycházelo zakončení zdálky i nájezdy pod koš a v polovině zápasu tak reprezentanti nečekaně vedli 43:35. „Klíč byl v obraně, v útoku nám to padalo z různých pozic," tvrdil nejlepší český střelec Auda.

Turecký tlak Češi ustáli

Turci začali třetí čtvrtinu s účinnou zónovou obranou a šňůrou osmi bodů bleskově srovnali skóre. Střelbu bral hodně na sebe další hráč NBA Korkmaz, ale Češi během oddechového času našli způsob, jak na soupeře vyzrát. Fungoval především tlak na pivoty, Balvín s Audou řádili pod oběma koši a dvanáct minut před koncem z toho bylo nadějné vedení 64:53.

Turecko ale neskládalo zbraně, pokusilo se o intenzivní trojkovou palbu a vycházelo mu to. Na začátku poslední čtvrtiny tak mělo na kontě už 11 úspěšných pokusů z celkem čtyřiadvaceti, ale od té chvíle už nedalo zdálky žádný koš. České odhodlání bylo obrovské, Balvín se Satoranským odvedli spoustu práce v obraně a odvážné zakončení bral na sebe Hruban.

Ondřej Balvín v souboji pod košem

ČBF/Václav Mudra

Do konce zbývalo necelých pět minut, když reprezentanti vedli 79:68 a Turci byli už hodně nervózní. Jejich úspěšnost střelby spadla pod čtyřicet procent, z frustrace kupili faul za faulem a hráči národního týmu byl z čáry trestných hodů přesní.

Když se v poslední minutě dopustili diskvalifikující chyby nejlepší hráč soupeřem Osman, tak bylo jasno. Češi po sedmi letech získali turecký skalp a výhra o patnáct bodů posouvá reprezentaci mezi 16 nejlepších celků šampionátu.

Mistrovství světa basketbalistů v Číně: Skupina E (Šanghaj): ČR - Turecko 91:76 (22:16, 43:35, 66:60) Sestava ČR: Hruban 18, Balvín 17, Bohačík 15, Satoranský 11, Kříž 2 - Auda 16, Schilb 8, Peterka, Pumprla oba 2, Palyza, Šiřina, Vyoral všichni 0. Nejvíce bodů Turecka: Osman 24, Korkmaz 16, Mahmatoglu 14. Fauly: 19:20. Trestné hody: 19/12 - 22/19. Trojky: 7:11. Doskoky: 41:26.