Před čtyřmi roky byl Jiří Welsch v Lille na hřišti u postupu českých basketbalistů na mistrovství Evropy přes osmifinále proti Chorvatsku, ve čtvrtek si užíval v Šanghaji postup přes Turecko do osmifinále světového šampionátu v Číně v roli komentátora České televize. Označil tento duel za nejvýznamnější v historii samostatné české reprezentace.

Čeští basketbalisté se radují z postupu do další fáze mistrovství světa

"Vždyť jsme se dostali mezi šestnáct nejlepších týmů na světě, to je absolutní pecka. Srovnávat mistrovství světa a mistrovství Evropy asi nejde. I když podívejme se na Poláky," řekl Welsch a poukázal na výsledky soupeře, s kterým Češi v přípravě dvakrát vyhráli a který má po čtyřech výhrách na dosah čtvrtfinále.

"Nemyslím si, že když přijedou na Evropu, tak že budou hrát v jakékoli skupině 3-0. Takže evropský šampionát může být náročnější. Když jsem viděl proti Turecku ty záběry seshora na kluky ve středovém kruhu, tak přesně takovou fotku mám doma z té Evropy 2015. Jsou to srovnatelné momenty, ale mistrovství světa je větší pódium," prohlásil Welsch.

V utkání s Tureckem jej překvapilo, jak Češi zvládli emoce. "V těchto zápasech, kdy jde o všechno, je nejdůležitější kontrolovat své emoce a nepodlehnout žádným nepříznivým momentům," prohlásil.

"Turci měli výborné první minuty v utkání, naprosto skvěle vstoupili do třetí čtvrtiny. Během necelých dvou minut se rozplynul náš osmibodový poločasový náskok. To mně trochu zatrnulo. Vždycky jsme ale zachovali klidnou hlavu a všechny případné zvratové momenty ustáli. Jako tým jsme hráli velmi konsolidovaně," navázal Welsch.

Turci se podle něj nevzpamatovali z úterní ztráty téměř vyhraného duelu s USA, který ztratili a prohráli po prodloužení. "Sám jsem byl zvědavý na to, jakým způsobem budou schopni na tu prohru zareagovat. Nedali to. Ukázalo se, že pro ně byla obrovsky demoralizující," prohlásil.

"Když jsem viděl, jak se po hřišti pohybuje takový Ilyasova, který v těch předchozích po něm lítal... A nebyl sám. Zkrátka oni se nedokázali zvednout a my jsme toho využili. Také proto, že jsme hráli skvěle," podotkl.

Tomáš Satoranský v souboji pod košem Turecka

Přiznal ale, že s Turky i soucítil po jejich vydařeném výkonu s USA. "Dokážu si představit, jak je těžké jít do dalšího utkání z promarněného absolutně historického vítězství, které dvakrát Američanům sami odevzdali. Do tohohle se zkoncentrovat a hrát o všechno... Osobně jsme si myslel, že to svojí mentalitou ustojí. Neustáli," dodal.

Už před turnajem byl optimistou a výběru trenéra Ronena Ginzburga věřil. "V první řadě znám sílu našeho mančaftu. Navíc soupeři, které jsme měli ve skupině, nejsou nic extra. S Turky jsme hráli v uplynulých letech. Poznali jsme jejich basketbal v různých situacích. Roky, kdy jsme k Turecku vzhlíželi, už jsou dávno pryč. Teď nás považuji za jejich rovnocenné soupeře," uvedl Welsch.

Ondřej Balvín v souboji pod košem

Český tým má podle něj sílu. "Tomáš Satoranský je příběh sám pro sebe. Je jako hráč NBA ve svých nejhlavnějších letech. Pak tady máme silnou skupinu z Nymburka. Kluci každý rok hrají těžké zápasy. Ať už to byl Eurocup, VTB liga, Champions League. Když se ty zápasy sečtou, tak z Vojty (Hrubana) a Bočiho (Jaromíra Bohačíka) jsou velcí tahouni. A mohl bych pokračovat: Ondra Balvín, Patrik Auda," řekl bývalý hráč Golden State, Bostonu, Clevelandu a Milwaukee.

Věří, že Češi mohou na turnaji hranici svého úspěchu ještě posunout. "Samozřejmě, že máme limity. Teď jsme se ocitli ve skupině s Řeckem a Brazílií a to už jsou silné kalibry. Uvidíme, co z toho vzejde. Takže pojďme si užít tyto momenty, ale nezůstávejme jen u toho. Čekají nás další velké zápasy a můžeme toho dosáhnout ještě víc," dodal Welsch.

Přivítání basketbalistů v Českém domě po výhře na MS nad Tureckem

