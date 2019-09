Australané v Nankingu nepustili soupeře ani jednou do vedení, ale vedli maximálně o 12 bodů a ještě v polovině třetí čtvrtiny byl stav nerozhodný. Lídrem vítězů byl rozehrávač San Antonia v NBA Patty Mills, autor 19 bodů a 9 doskoků.

Ve skupině o umístění Kanada vyrovnala rekord tohoto šampionátu, když Jordánsku nasázela 126 bodů. K výhře 126:71 si severoamerický výběr pomohl 24 trojkami, což je nové maximum turnaje. Autor 29 bodů Kyle Wiltjer jich trefil sedm. Také Novozélanďané potvrdili, že jsou týmem spíše pro horní polovinu výsledkové listiny. Japonsku dali 18 trojek a zvítězili 111:81. Nejlepším střelcem zápasu byl ale v japonském dresu Nick Fazekas s 31 body.

Tomáš Satoranský (vlevo) v souboji s Brazílií.

Mudra ČBF/Václav, ČTK

Česká reprezentace, která na mistrovství startuje poprvé od účasti Československa v roce 1982, si o postup do čtvrtfinále zahraje proti Řecku v sestavě s nejužitečnějším hráčem NBA Janisem Adetokunbem. Utkání je na programu v pondělí od 10:30 SELČ.

Češi proti Brazílii hráli také o výši skóre. Pokud Brazílci nepřekvapí USA a nevyhrají, mohou si totiž dovolit prohrát v pondělí i o 11 bodů a slavit postup. "Víme, o co hrajeme příští zápas s Řeckem, a chtěli jsme vyhrát o co nejvíc. Nakonec to bylo o 22 bodů, takže se nám to z určitého hlediska podařilo," řekl Ondřej Balvín.

Trenér Ronen Ginzburg ale nechce před zápasem s Řeky myslet na to, že je možné i prohrát. Navíc Češi hrají svůj zápas v pondělí dříve než Brazilci s USA. "Když nebudeme hrát dobře, může to skončit klidně o dvacet, což stačit nebude... My prostě chceme jít za vítězstvím, ne počítat," dodal izraelský kouč českého týmu.