„Nenacházím žádné vysvětlení, ani nechápu co se děje a vlastně vůbec nevím, co na to říct. Možná jen jediné anglické slovíčko, wow!! Už po losu mi přišlo až neskutečné, že si jako kluk z Markvartic zahraju proti hvězdám NBA a tady nám asi jen jedno překvapení nestačí. Nevím, jak kluci, ale já něco takového nečekal, že bychom dali přes devadesát bodů Turkům i Brazilcům. Prožili jsme naprosto fantastický týden, kdy nám snad vyšlo úplně všechno," usmíval se Bohačík v rozhovoru pro Českou televizi.

Češi slaví v Číně velká vítězství. „Úžasný je hlavně ten náš týmový projev, tohle není o jednom hráči, ale o všech dvanácti. Tahle parta dře a drží pospolu a hlavně v tom nechává celé srdce, proto dokážeme hrát rychle, dávat si míč a bojovat na maximum," dodal Bohačík. A měl pravdu. Satoranský proti Brazilcům k dvaceti bodům přidal sedm doskoků a devět asistencí. „On je skutečný energizer," usmál se Bohačík.

Blake Schilb (vlevo) utkání pro zranění nedohrál

Ng Han Guan, ČTK/AP

Září i Balvín

Balvín zase s bilancí 16 bodů a 11 doskoku zopakoval ceněný double-double jako z utkání s Tureckem. „S takovým hráčským potenciálem se nemusíme bát ničeho, vždyť i Pavel Pumprla či Martin Peterka přišli na pár minut z lavičky a hned tam šoupli důležité trojky. Můžeme těžit z rotace a díky patří realizačnímu týmu, jak skvěle celý tým kondičně připravil, " vykládal Bohačík, autor dvanácti bodů proti Brazílii.

Hra českých reprezentantů i proti Brazílii vycházela z agresivní obrany, která stála na výborném pohybu a znemožnění volných střel soupeři, což umožňovalo i rychlý přechod na útočnou polovinu. „Mohli jsme se znovu opřít o obranu, což je vždycky paráda. Pak není ani takový tlak na útok a hrajete ho víc v klidu. Po pátečním cestování to bylo hodně o morálce, ale my dokázali na Brazilce fyzicky tlačit a nakonec jsme měli přece jen svižnější nohy," usmíval se Bohačík.

Tomáš Satoranský (vlevo) v souboji s Brazílií.

Mudra ČBF/Václav, ČTK

Tři vítězství v řadě za celou historii MS zapsal národní tým pouze při své první účasti v roce 1970, tehdy skončilo Československo šesté. „Přijde mi naprosto šílené, co se v Číně děje, vždyť najednou máme v pondělí před sebou přímý souboj od čtvrtfinále. Není ale čas lítat v oblacích, musíme si zase sednout na zadek. Řekové mají ohromnou sílu, i když tady už je asi opravdu všechno možné," tvrdil Bohačík, podle nějž se do proměny národního týmu nakonec pozitivně promítla i špatná zkušenost z ME před dvěma lety, kde Česko vůbec nepostoupilo ze skupiny a vyhrálo jediný z pěti zápasů. „Od té doby jsme ale všichni herně i psychicky dost vyrostli," prohlásil Bohačík.