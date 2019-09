Schilb byl v čase 28:17 atakován Leandrem Barbosou. Dvěma body zvýšil na 64:46, ale vzápětí nepříjemně dopadl vychýlen soupeřem na nohu. Do utkání už nezasáhl a po něm zamířil do nemocnice, kde rentgen vyloučil zlomeninu.

"Je to ale dost pohmožděné. Klasický výron těžšího kalibru. Pro Blakeův kotník děláme maximum, i teď absolvuje na hotelu nutnou rehabilitaci a rekonvalescenci. Pondělí ukáže, ale teď to nevypadá. Jsme ale ještě optimisti a uvidíme, jak to bude zítra," řekl manažer českého týmu Michal Šob k možnosti, že by Schilb duel stihl.

"Také je samozřejmě otázkou, jak moc riskovat vůči dalšímu vývoji. Jsme všichni nohama a hlavou na zemi, přejeme si bez ohledu na postupové kalkulace porazit Řecko. Ale myslím, že Blake zasáhne až do další fáze, pokud postoupíme," doplnil Šob.

Realizační tým se snaží Schilbův kotník intenzivně léčit. "Přes noc to docela nateklo, ale na druhou tím, že sebou máme laser a spoustu dalších prášků, tak se otok dá zmírnit. Jedna věc ale je, že zmírníte otok, ale nezmírníte bolest," uvedl Šob.

V obranné práci v zápase proti Brazílii Vojtěch Hruban a Jaromir Bohačík

Na bolest je možné použít prášky, ale Šob také upozornil, že je nutné chovat se k hráči zodpovědně. "Už teď měl být v přípravě v klubu, nemůžeme jít přes hranu rizika a bude záležet i na Blakeovi. V současné chvíli si myslím, že by mohl za nějaké tři čtyři dny nastoupit, ale teď je to věštění z koule," prohlásil Šob.

Zdlouhavý problém prý představovalo sehnat pro bez centimetru dvoumetrového Schilba berle. "Dostali jsme asijské a těch chybělo asi třicet centimetrů na to, aby je mohl používat. Jediné francouzské hole nám zapůjčili na dva dny a musíme je vrátit, protože jsou z nějakého speciálního institutu a nebyli na to úplně připraveni. Takže v případě postupu budeme muset shánět hole v Šanghaji," řekl Šob.

Náladu si Schilb večer alespoň trochu vylepšil pizzou s pálivým salámem. "Naše nutriční specialistka (Zuzana Pavelková Šafářová, jež nakonec oproti původním plánům zůstala s týmem) to sice nenesla úplně libě, ale pochopila, že přes to nejede vlak a potřebuje trochu zlepšit náladu," řekl s úsměvem Šob.

Tomáš Satoranský (vlevo) v souboji s Brazílií.

Případná Schilbova absence bude podle kouče Ronena Ginzburga citelná. "Nemáme zase tak široký kádr, další hráči jej musí nahradit. Blake nám dodává hodně zkušeností a porozumění hře. Boči (Jaromír Bohačík), Vojta (Hruban) i Pumpy (Pavel Pumprla) budou muset ukázat ještě víc," konstatoval Ginzburg.

Už v utkání s Brazílií, v kterém Češi vedli až o 29 bodů, proto zapojil více do hry hráče z lavičky. Především Martina Peterku. "Chtěl jsem, aby šel Mičego (Peterka) na chvíli na konci na hřiště, aby měl zápasové minuty, když jsem viděl Blakeovo zranění," prohlásil Ginzburg. Peterku poslal na hřiště na čtyři minuty a jednu vteřinu.

"Musím dostat dalšího do rotace. Možná jsme tím bod dva náskoku ztratili, ale musel jsem myslet i na tohle, aby byli všichni připravení případně na Řecko," dodal Ginzburg, jenž zařadil v závěrečných dvou minutách do hry i Lukáše Palyzu, Tomáše Vyorala a Jakuba Šiřinu.

"Blake je takový článek pro naši hru, který nás hodně uklidňuje ve vypjatých momentech. Snad se dá do kupy," doplnil rozehrávač Tomáš Satoranský.

Patrik Auda (vlevo) a Tomáš Satoranský (vpravo) v utkání s Brazílií.

"Bude chybět hodně. Nemáme rotaci úplně nejširší, to si řekněme upřímně. Je to hráč, který tam kromě zápasu s USA natočil přes dvacet minut. Zaskakoval i na rozehrávce ve chvílích, kdy tam nebyl Tomáš Satoranský, takže jsme na perimetru byli někdo ze čtveřice já, Blake, Vojta (Hruban) nebo Boči (Jaromír Bohačík)," prohlásil kapitán českého týmu Pavel Pumrpla.

"Když z toho někdo vypadne, tak nevím, jak a kým se nám to bude dařit nahradit. Samozřejmě hráče na lavičce máme. Ale tím, že nebyli tolik zapojení do hry, tak nejsou tolik rozehraní. Uvidíme, ono to vždycky vyplyne ze hry," dodal Pumprla, který si pochroumal kotník týden před startem MS na turnaji v Hamburku a stihl se dát dohromady.

"Minuty se budou muset nějak rozdělit. Může to být poslední zápas. I kdybychom se dostali do čtvrtfinále, tak nemyslím na to, abychom si pošetřili síly. Můžeme někteří zase natočit přes třicet minut, když to bude potřeba, a bude to ta správná cesta," dodal Pumprla.