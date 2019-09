Zrodí se další senzace? Čeští basketbalisté se dnes na mistrovství světa v čínském Šen-čenu utkají s Řeckem o postup do čtvrtfinále. Vítězství by jim zajistilo účast mezi nejlepšími osmi týmy bez ohledu na výsledek posledního zápasu, v něm se od 14:30 střetnou Spojené státy s Brazílií. Souboj Satoranského party s řeckým výběrem kolem nejužitečnějšího hráče NBA Janise Adetokunba z Milwaukee začal v 10:30 SELČ (v poločase vedl český tým 33:32, hraje se 3. čtvrtina), přímý přenos vysílá ČT Sport a podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Kdyby v utkání USA - Brazílie zvítězil favorizovaný americký tým hvězd z NBA, poslala by české basketbalisty do čtvrtfinále dokonce i prohra s Řeckem o méně než dvanáct bodů. Na to ale trenér Ronen Ginzburg spoléhat nechce. Prohlásil, že jeho tým půjde za vítězstvím a nebude počítat. V případě postupu by dalším soupeřem byla Austrálie, nebo Francie.

S Řeckem se samostatná česká reprezentace utkala osmkrát a vyhrála jen jednou - v roce 1999 na mistrovství Evropy v Dijonu. Český tým se v klíčovém souboji bude muset zřejmě obejít bez křídla Blakea Schilba, který v sobotu proti Brazílii utrpěl výron kotníku.