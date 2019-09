Účast v Tokiu má jistou pořádající Japonsko a světový šampionát určí dalším sedm z celkových 12 startujících - po dvou z Ameriky a Evropy, po jednom z Oceánie, z Afriky a Asie. Jistotu tak mají už čtvrtfinalisté USA, Argentina a Austrálie. Ze 17. místa postoupila Nigérie a z 23. pozice Írán.

Češi měli už díky postupu do osmifinálové fáze jistou minimálně kvalifikaci o olympijské hry, která se bude hrát příští rok v červenci. V ní bude hrát o čtyři místa 24 zemí, přičemž šestnáctka se kvalifikovala ze šampionátu a doplní je po dvou mužstvech podle žebříčku FIBA z Evropy, Ameriky, Asie a Afriky.

Poražení čtvrtfinalisté budou hrát na MS další dva zápasy o 5. až 8. místo a jeden z evropských celků by v případě postupu Argentiny přes Srbsko, USA přes Francii a Austrálie před Česko mohl vybojovat olympijskou účast i z pátého místa. Boj o semifinále ještě svedou Španělsko s Polskem.

Pro hvězdu českého týmu Tomáše Satoranského je účast na olympijských hrách jedním z velkých snů a je rád, že o něj může v Číně nadále bojovat. "To je pohádka. Kdo by to čekal, že budeme v té pozici. Uvidíme, jak to dopadne, ale určitě tady píšeme nějakou historii, kterou nikdo nečekal a to už je pro nás sen," prohlásil rozehrávač Chicaga.

"Je pravda, že pár měsíců zpátky snil o olympiádě jen Tomáš. On se netají, že je to jeho velký sportovní sen. Já se přiznám, že jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Teď to není tak daleko, máme zajištěnou kvalifikaci. V Tokiu by se mi líbilo," prohlásil křídelník Jaromír Bohačík.

Všichni ale včetně kapitána Pavla Pumprly vědí, že to ještě bude těžký boj. "Je trošku škoda, že je nás tam Evropanů ještě pět. Dostat se mezi dva s tím, že nás čeká Austrálie, bude hodně těžké. Úplně na to nemyslíme, soustředíme se na aktuální turnaj, ale mít tu třešničku v podobě olympiády, to by byl úplný extrém," dodal Pumprla.