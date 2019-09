"Je to blázinec. Prolétlo mi před očima posledních iks let. Před devíti lety jsme byli v divizi B, stavěla se nějaká pyramida a teď jsme mezi osmi nejlepšími týmy světa a klukům se podařilo vyřadit Turecko, Brazílii, Řecko. Je to dílem poctivé práce," řekl novinářům Šob.

Je nadšený z toho, co se kolem basketbalu strhlo. "Kdybyste mi někdo před osmi lety řekl, že se dožiju článku po zápase fotbalu, pod kterým lidé píšou: 'Nebojte, zítra je přeci basket', tak to nechápu," popsal situaci po prohře fotbalové reprezentace v Kosovu a před duelem basketbalistů s Řeckem.

Argentinec Luis Scola (vlevo) se snaží prosadit proti Srbům.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Podpora z Česka je úžasná

V Číně na dálku vnímají podporu z Česka. "Slýcháme, co se tam děje, že se na školách neučí. Leoš Mareš věnuje celou ranní show na Evropě 2 basketbalu a údajně kapela Lucie připravuje nějakou písničku. Když to slyšíte při cestě na zápas, tak se ptáte: Je to pravda? To jsou úžasné pocity," prohlásil Šob a vyzdvihl, jak se český tým popasoval se svými soky.

"Nevím, jestli si lidé v Česku uvědomují, proti komu ti kluci stáli. Co je to za hráče, v jakých hrají klubech, co mají za sebou, co vyhráli za tituly, kolik berou peněz. Ten kontext je David a Goliáš," prohlásil Šob.

"Oni tou svou poctivou prací a obranou se vyždímou do morku kostí a jsou schopní to zvládnout. Za to si zaslouží neuvěřitelný kredit. Saty (Tomáš Satoranský) v jednom rozhovoru řekl, že nikdy nebyl v pokornějším týmu," ztotožnil se Šob se slovy hvězdy týmu a jediného současného českého zástupce v NBA.

Fanoušci českých basketbalistů během utkání mistrovství světa.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Kluci si na nic nehrají

Česká basketbalová federace vytvořila národnímu týmu podle jeho slov co nejlepší podmínky, které se ale těžko dají porovnat s jinými týmy ze světové špičky. "Když sledujete hvězdy, a někdo z nich už dávno sedí doma, jaké mají požadavky a podmínky. Lítají soukromými tryskáči a šetří každou minutu a ti kluci nikdy nepřišli s nestandardním požadavkem, nikdy si na nic nehráli. Tomáše Satoranského by nikdy nenapadlo přijít a říct kdo ví co," podotkl.

Reprezentanti nemají ani dopředu přesně dané prémie za úspěšné tažení šampionátem. "Kluci měli od federace vypsané prémie za postup ze skupiny a případně za účast v kvalifikaci o postup na olympiádu, nicméně o nich rozhoduje zasedání výkonného výboru, který je za týden. Teď jsme se tomu smáli: 'Heleďte se, kde jsou vypsané bonusy za top 8?' Na to jsme nebyli připraveni. A ta výše se s fotbalem či hokejem vůbec nedá srovnávat," dodal Šob.