„Jsme na šesté příčce a já mám šestku na dresu, to je dostatečně symbolické, abych to na stará kolena uzavřel. Kdo odnáší míč, tak končí. Je to velká bomba, co se nám v Číně povedlo, každý z nás to asi ještě musí vstřebat, ale já to vidím jako ideální příležitost k rozloučení s národním týmem. Příště už budu jen držet palce těm, co přijdou do reprezentace po mně," prohlásil pro ČT 33letý Pumprla, jenž chce hrát už jen na klubové scéně za Nymburk.

Svým rozhodnutím zaskočil i spoluhráče. „Vůbec nevím, co na to říct. S nikým z nás o tom nemluvil. Třeba už to na něj byl jen dlouhý turnaj a ještě ho přemluvíme. Ještě by nemusel odcházet, protože já věřím, že cíle jako úspěch v olympijské kvalifikaci nebo v domácí skupině při mistrovství Evropy 2021, mohou být reálné," vykládal do kamery Tomáš Satoranský a přiznal, že šampionát v Číně byl pro český basketbal v mnoha směrech speciální. „Jestli to doma spustilo basketmánii, tak máme velikou radost," usmál se rozehrávač Chicaga.

Český rozehrávač Tomáš Satoranský (vpravo) v souboji se Stefanem Jovičem ze Srbska.

Thomas Peter, Reuters

Při hodnocení svého poslední vystoupení se pak všichni čeští basketbalisté shodli, že klíčovou postavou duelu o páté místo byl excelentní srbský trojkař Bogdan Bogdanovič, autor 31 bodů. „Ohromně je podržel, i když jsme při jeho bránění, dělali, co jsme mohli," vykládal nejlepší český střelec Patrik Auda.

„Bogdanovič nám názorně předvedl, jaká je hvězda a skvělý hráč. Bránili jsme ho natěsno, ale proměňoval až těžko uvěřitelné střely," ocenil Satoranský výkon protihráče z NBA. „Po první půli, kdy jsme výborně bránili a dařila se střelba z dálky, jsme se trochu modlili, aby se Srbové nezvedli, jenže oni šli přes nás a my už na to neměli sílu," uznal Pumprla.

„I když jsme páté místo neurvali, celé účinkování na mistrovství světa je pro nás velký úspěch, který asi málokdo čekal," uzavřel Auda.

Pod srbským košem úřaduje Patrik Auda.

Thomas Peter, Reuters